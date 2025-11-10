Bei Parkway Drive ist dieses Jahr einiges los, und laut Frontmann Winston McCall stehen schon die Pläne für nächstes Jahr. Im Interview mit Hubert Modławski vom polnischen Kanal Pełna Kulturka spricht er über den vollen Terminkalender der Band und darüber, wann es neue Musik geben soll.

Lieber in die Oper

Auf die Frage, warum nach ‘Sacred’ im Frühjahr keine weiteren Singles gefolgt sind, erklärt McCall: „Das hatten wir eigentlich genau so geplant, und dann kam die Chance mit dem Opernhaus-Konzert und dem Orchester. Das hat unsere gesamte Zeit in Anspruch genommen.“ Im Juni spielte die Band ein besonderes Konzert im legendären Sydney Opera House, bei dem sie für die symphonische Produktion von einem kompletten Orchester begleitet wurden.

Neben dem Konzert in Sydney sind die Australier auch aktuell zum zweiten Mal in Europa auf Tournee, nachdem sie im Oktober in Japan waren. 2026 soll das anders aussehen. Der Sänger meint: „Es wird neue Musik geben. Es ist nicht so, dass wir jetzt schon ein ganzes Album aufgenommen haben, aber das gesamte nächste Jahr werden wir uns darauf fokussieren, neue Musik zu machen.“

Vorfreude

Bis das neue Album kommt, dauert es noch ein bisschen, aber um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es trotzdem ein paar Veröffentlichungen. „Wir gehen nächstes Jahr praktisch gar nicht auf Tour und es wird nur darum gehen, Musik zu machen“, erklärt McCall. „In der Zwischenzeit kommen das Live-Album und die Filmaufnahmen vom Sydey Opera House heraus. So können die Leute hören, welche spannenden Sachen wir gemacht haben“, sagt er.

Gute Nachrichten also für Fans der Metalcore-Band, denn abgesehen von frischen Live-Aufnahmen steht für die Australier fest: „Brandneue Songs stehen definitiv als nächstes auf der Parkway-Liste.“

