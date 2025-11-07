Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kiss: Gene Simmons isst am liebsten Kuchen

Kiss
Gene Simmons beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City
Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.
von
Kiss-Bassist Gene Simmons spricht über Sport, Ernährung und sein Lieblingsessen. Außerdem gewährt er Einblick in seinen Kühlschrank.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Obwohl Kiss im Dezember 2023 offiziell ihren Bühnenabschied verkündet hatten, machen einige Mitglieder weiterhin von sich reden. In der neuesten Folge der Men’s Health-Videoserie ‘Gym & Fridge’ spricht Bassist und Frontmann Gene Simmons nun über sein Lieblingsessen und warum er keinen Alkohol trinkt.

Süße Überraschungen

„Nichts von dem, was ihr hier seht – die Salate –, entspricht meinem Geschmack. Meine Frau packt das alles rein, weil ich am liebsten einen Eisbecher mit heißer Schokoladensoße esse“, sagte Simmons, als er den Inhalt seines Kühlschranks präsentierte. „Mir ist es völlig egal, ob es Pasta oder Schmarotzerfleisch oder Foie gras oder irgendetwas mit einem französischen Namen gibt… wirklich völlig egal. Ich liebe Kuchen. Kekse, Schokolade, Kuchen. Mehr Spaß kann ich mit angezogenen Hosen kaum haben.“

Ich würde jeden Tag Käsekuchen essen, weil ich 18 Kilo Rüstung trage, 18 Zentimeter hohe Plateauschuhe – jeder einzelne dieser Stiefel wog bestimmt 4 bis 5 Kilo […]. Innerhalb von zwei Stunden ist man fix und fertig. Der Kalorienverbrauch auf der Bühne… das ist wie ein richtiges Workout. Deshalb könnte ich alles essen. Komischerweise hätte ich nach dieser Anstrengung gar nicht so viel Hunger, aber ich hätte Heißhunger auf Süßes. Also morgens ein großes Eiweiß, vielleicht ein kleines Steak, Toast, Kaffee. Und dann nichts bis etwa 15, 16 Uhr – ein bisschen Pasta für die Kohlenhydrate, und dann ab auf die Bühne. Und nach der Show Kuchen. Ich müsste ihn nicht mal essen, ich würde ihn mir einfach überall hinschmieren.“

KISS - 1976 Zerstörer T-Shirt, Damen, Fans von Kiss, Musikliebhaber, Jugendliche, Erwachsene, Unisex, Kurzarm, Klassisch, Schwarz, S
KISS - 1976 Zerstörer T-Shirt, Damen, Fans von Kiss, Musikliebhaber, Jugendliche, Erwachsene, Unisex, Kurzarm, Klassisch, Schwarz, S Für € 22,89 bei Amazon kaufen

Als Ausgleich für seine zuckerhaltige Ernährung hat Simmons dagegen dem Alkohol komplett abgeschworen – aus gutem Grund, wie der Musiker meint. „Die Rock-Welt ist voller Versager und Idioten. Ich glaube, diese Einstellung kommt von meiner Mutter. Sie hat mit 14 Jahren die Konzentrationslager der Nazis überlebt, und ich wollte ihr nie das Herz brechen“, meint der Musiker. „Ich bin ihr einziges Kind, und diese Vorstellung, dass man ein Versager sein kann, seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann und sich selbst zerstört… […] Das ist doch verrückt.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alkohol Ernährung gene simmons Gym & Fridge kiss Kuchen Men's Health Sport
Autounfall: So geht es Gene Simmons (Kiss) jetzt
Kiss-Bassist Gene Simmons
Gene Simmons ist nach einem Autounfall im Krankenhaus gelandet. Inzwischen befindet sich der Kiss-Bassist wieder zu Hause und erholt sich.
Gene Simmons war kürzlich in einen Autounfall verwickelt. Oder vielmehr hat der Kiss-Bassist ihn selbst verursacht. Wie NBC4 Los Angeles berichtet, ist der 76-Jährige angeblich am Steuer seines Autos ohnmächtig geworden und auf dem Pacific Coast Highway in Malibu, Kalifornien in ein anderes Fahrzeug gerast. Eine Verkettung ungünstiger Umstände Ein Sprecher der Sheriff-Station Lost Hills bestätigte gegenüber People einen Vorfall, der der Beschreibung von Simmons’ Unfall entspricht, ohne die beteiligten Fahrer namentlich zu nennen. Der Sprecher sagte, der Unfall habe sich am Dienstag, dem 7. Oktober kurz vor 13 Uhr ereignet. „Ein Fahrzeug war involviert und prallte gegen ein geparktes…
Weiterlesen
Zur Startseite