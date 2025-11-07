Obwohl Kiss im Dezember 2023 offiziell ihren Bühnenabschied verkündet hatten, machen einige Mitglieder weiterhin von sich reden. In der neuesten Folge der Men’s Health-Videoserie ‘Gym & Fridge’ spricht Bassist und Frontmann Gene Simmons nun über sein Lieblingsessen und warum er keinen Alkohol trinkt.

Süße Überraschungen

„Nichts von dem, was ihr hier seht – die Salate –, entspricht meinem Geschmack. Meine Frau packt das alles rein, weil ich am liebsten einen Eisbecher mit heißer Schokoladensoße esse“, sagte Simmons, als er den Inhalt seines Kühlschranks präsentierte. „Mir ist es völlig egal, ob es Pasta oder Schmarotzerfleisch oder Foie gras oder irgendetwas mit einem französischen Namen gibt… wirklich völlig egal. Ich liebe Kuchen. Kekse, Schokolade, Kuchen. Mehr Spaß kann ich mit angezogenen Hosen kaum haben.“

Ich würde jeden Tag Käsekuchen essen, weil ich 18 Kilo Rüstung trage, 18 Zentimeter hohe Plateauschuhe – jeder einzelne dieser Stiefel wog bestimmt 4 bis 5 Kilo […]. Innerhalb von zwei Stunden ist man fix und fertig. Der Kalorienverbrauch auf der Bühne… das ist wie ein richtiges Workout. Deshalb könnte ich alles essen. Komischerweise hätte ich nach dieser Anstrengung gar nicht so viel Hunger, aber ich hätte Heißhunger auf Süßes. Also morgens ein großes Eiweiß, vielleicht ein kleines Steak, Toast, Kaffee. Und dann nichts bis etwa 15, 16 Uhr – ein bisschen Pasta für die Kohlenhydrate, und dann ab auf die Bühne. Und nach der Show Kuchen. Ich müsste ihn nicht mal essen, ich würde ihn mir einfach überall hinschmieren.“

Als Ausgleich für seine zuckerhaltige Ernährung hat Simmons dagegen dem Alkohol komplett abgeschworen – aus gutem Grund, wie der Musiker meint. „Die Rock-Welt ist voller Versager und Idioten. Ich glaube, diese Einstellung kommt von meiner Mutter. Sie hat mit 14 Jahren die Konzentrationslager der Nazis überlebt, und ich wollte ihr nie das Herz brechen“, meint der Musiker. „Ich bin ihr einziges Kind, und diese Vorstellung, dass man ein Versager sein kann, seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann und sich selbst zerstört… […] Das ist doch verrückt.“

