Freunde, Familie und Wegbegleiter nahmen Abschied von Ace Frehley, dem legendären Gründungsgitarristen von Kiss. Wie US-Medien berichten, fand am Dienstag, 21. Oktober, eine private Gedenkfeier im Sinatra Memorial Home in Yonkers, New York, statt.

Einen Tag später, am 22. Oktober, wurde Frehley auf einem Friedhof im New Yorker Stadtteil Bronx beigesetzt – ganz in der Nähe seines Elternhauses und der Grabstätte seiner Eltern. „Das war sein ausdrücklicher Wunsch“, erklärte Radiomoderator und Frehleys langjähriger Freund Eddie Trunk, der sowohl der Trauerfeier als auch der Beisetzung beiwohnte.

Private Gedenkveranstaltung für Ace Frehley

Laut Tampa Bay Music News war die Gedenkveranstaltung „privat, nur auf Einladung zugänglich und nicht öffentlich“. Rund 75 Personen nahmen teil – überwiegend Musiker, die mit Ace zusammengespielt, aufgenommen oder über die Jahre engen Kontakt zu ihm gepflegt hatten. Neben Familienmitgliedern und engen Freunden waren auch seine ehemaligen Kiss-Kollegen Gene Simmons, Paul Stanley und Peter Criss anwesend.

Ace Frehley war am 16. Oktober im Alter von 73 Jahren im Kreis seiner Familie im US-Bundesstaat New Jersey verstorben. Medienberichten zufolge war dem Tod ein Sturz vorausgegangen, der zu einer Hirnblutung führte. Nach mehreren Tagen auf der Intensivstation entschied sich die Familie, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden.

Es sei keine Autopsie durchgeführt worden. Derzeit laufen noch toxikologische Untersuchungen. Das endgültige Ergebnis zur Todesursache soll in den kommenden Wochen vorliegen.

