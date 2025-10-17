Die ganze Musikwelt trägt heute schwarz, denn eine wahre Legende des Rock ist von uns gegangen: Ace Frehley (aka The Spaceman aka Space Ace) lebt nicht mehr. Der frühere Kiss-Gitarrist ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Wie das Boulevard-Portal TMZ berichtet hatte, musste der Musiker bereits vor ein paar Wochen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er lebenserhaltende Maßnahmen erhielt, nachdem er eine Gehirnblutung erlitten hatte, als er in seinem Studio gestürzt war.

Der ewige Rock-Soldat

Die Familie von Ace Frehley bestätigte den Tod in einem Statement gegenüber dem Branchenblatt Variety. „Wir sind völlig am Boden zerstört, unsere Herzen sind gebrochen. In seinen letzten Augenblicken hatten wir das Glück, dass wir ihn mit liebenswerten, einfühlsamen, friedvollen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten umgeben konnte, während er diese Erde verlassen hat.

Wir halten liebevoll an allen seiner schönsten Momente und seinem Lachen fest und feiern seine Stärken und seine Freundlichkeit, die er anderen geschenkt hat. Die Größe seines Todes ist von epischen Ausmaßen und jenseits jeglichen Verständnisses. Während wir über all seine unglaublichen Errungenschaften im Leben nachdenken, wird das Andenken an Ace für immer weiterleben.“

Anfang des Monats sah sich Ace Frehley gezwungen, die restlichen Tourneetermine für 2025 abzusagen. Das wurde noch mit nicht näher genannten „medizinischen Problemen“ begründet. Natürlich haben sich nun auch seine ehemaligen von Kiss zu Wort gemeldet. „Wir sind tief bestürzt über das Hinscheiden von Ace Frehley. Er war ein essenzieller und unersetzlicher Rock-Soldat, während einiger der prägendsten Kapitel der Band und deren Geschichte. Er ist und wird immer ein Teil des Vermächtnisses von Kiss sein. Unsere Gedanken sind bei Jeanette [Ex-Frau], Monique [Tochter] und all jenen, die ihn geliebt haben — inklusive unserer Fans auf der ganzen Welt.“

In einer separaten Mitteilung lässt Gene Simmons wissen: „Unsere Herzen sind gebrochen. Ace ist verstorben. Niemand reicht an Aces Vermächtnis heran. Ich weiß, dass er die Fans liebte. Das sagte er mir mehrere Male. Umso trauriger ist es, dass er nicht lange genug gelebt hat, um bei der Verleihung des Kennedy-Preises im Dezember geehrt zu werden. Ace war der ewige Rock-Soldat. Möge sein Erbe noch lange weiterleben!“

Des Weiteren heißt es von Seiten des früheren Kiss-Schlagzeugers Peter Criss: „Mit gebrochenem Herzen und tiefer, tiefer Traurigkeit teile mich mit, dass mein Bruder Ace Frehley gestorben ist. Er starb friedlich umgeben von seiner Familie. Meine Frau und ich waren ebenfalls bis zum Ende bei ihm. Ich liebe dich, Bruder. Meine Liebe und Gebete gehen raus an Jeanette, Monique, Charlie und Nancy und an alle aus seiner erweiterten Familie sowie an seine Band-Kollegen, Fans und Freunde.

Möge der Herr euch in dieser schwierigen Zeit Trost schenken. Als Gründungsmitglied der Rock-Gruppe Kiss und während seiner Solokarriere hat Ace die Herzen von Millionen Menschen beeinflusst und berührt. Sein Erbe wird weiterleben in der Musikindustrie und in den Herzen der Kiss-Army.“

