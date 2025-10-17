Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ace Frehley (ehemals Kiss) mit 74 Jahren verstorben

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley bei seinem Auftritt am 13. Juli 2022 in Cedar Park, Texas
Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley bei seinem Auftritt am 13. Juli 2022 in Cedar Park, Texas
Foto: Getty Images, Gary Miller. All rights reserved.
von
Der einstige Kiss-Gitarrist Ace Frehley hat für immer die Augen geschlossen. Zuletzt hatte "Space Ace" lebenserhaltende Maßnahmen erhalten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die ganze Musikwelt trägt heute schwarz, denn eine wahre Legende des Rock ist von uns gegangen: Ace Frehley (aka The Spaceman aka Space Ace) lebt nicht mehr. Der frühere Kiss-Gitarrist ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Wie das Boulevard-Portal TMZ berichtet hatte, musste der Musiker bereits vor ein paar Wochen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er lebenserhaltende Maßnahmen erhielt, nachdem er eine Gehirnblutung erlitten hatte, als er in seinem Studio gestürzt war.

Der ewige Rock-Soldat

Die Familie von Ace Frehley bestätigte den Tod in einem Statement gegenüber dem Branchenblatt Variety. „Wir sind völlig am Boden zerstört, unsere Herzen sind gebrochen. In seinen letzten Augenblicken hatten wir das Glück, dass wir ihn mit liebenswerten, einfühlsamen, friedvollen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten umgeben konnte, während er diese Erde verlassen hat.

Wir halten liebevoll an allen seiner schönsten Momente und seinem Lachen fest und feiern seine Stärken und seine Freundlichkeit, die er anderen geschenkt hat. Die Größe seines Todes ist von epischen Ausmaßen und jenseits jeglichen Verständnisses. Während wir über all seine unglaublichen Errungenschaften im Leben nachdenken, wird das Andenken an Ace für immer weiterleben.“ 

KISS - 1976 Zerstörer T-Shirt, Damen, Fans von Kiss, Musikliebhaber, Jugendliche, Erwachsene, Unisex, Kurzarm, Klassisch, Schwarz, S
KISS - 1976 Zerstörer T-Shirt, Damen, Fans von Kiss, Musikliebhaber, Jugendliche, Erwachsene, Unisex, Kurzarm, Klassisch, Schwarz, S Für € 22,89 bei Amazon kaufen

Anfang des Monats sah sich Ace Frehley gezwungen, die restlichen Tourneetermine für 2025 abzusagen. Das wurde noch mit nicht näher genannten „medizinischen Problemen“ begründet. Natürlich haben sich nun auch seine ehemaligen von Kiss zu Wort gemeldet. „Wir sind tief bestürzt über das Hinscheiden von Ace Frehley. Er war ein essenzieller und unersetzlicher Rock-Soldat, während einiger der prägendsten Kapitel der Band und deren Geschichte. Er ist und wird immer ein Teil des Vermächtnisses von Kiss sein. Unsere Gedanken sind bei Jeanette [Ex-Frau], Monique [Tochter] und all jenen, die ihn geliebt haben — inklusive unserer Fans auf der ganzen Welt.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In einer separaten Mitteilung lässt Gene Simmons wissen: „Unsere Herzen sind gebrochen. Ace ist verstorben. Niemand reicht an Aces Vermächtnis heran. Ich weiß, dass er die Fans liebte. Das sagte er mir mehrere Male. Umso trauriger ist es, dass er nicht lange genug gelebt hat, um bei der Verleihung des Kennedy-Preises im Dezember geehrt zu werden. Ace war der ewige Rock-Soldat. Möge sein Erbe noch lange weiterleben!“

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Des Weiteren heißt es von Seiten des früheren Kiss-Schlagzeugers Peter Criss: „Mit gebrochenem Herzen und tiefer, tiefer Traurigkeit teile mich mit, dass mein Bruder Ace Frehley gestorben ist. Er starb friedlich umgeben von seiner Familie. Meine Frau und ich waren ebenfalls bis zum Ende bei ihm. Ich liebe dich, Bruder. Meine Liebe und Gebete gehen raus an Jeanette, Monique, Charlie und Nancy und an alle aus seiner erweiterten Familie sowie an seine Band-Kollegen, Fans und Freunde.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Möge der Herr euch in dieser schwierigen Zeit Trost schenken. Als Gründungsmitglied der Rock-Gruppe Kiss und während seiner Solokarriere hat Ace die Herzen von Millionen Menschen beeinflusst und berührt. Sein Erbe wird weiterleben in der Musikindustrie und in den Herzen der Kiss-Army.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

74 Jahre Ace Frehley Gehirnblutung gestorben kiss tot Verstorben
Baroness: Original-Drummer Allen Bickle ist verstorben
Allen Blickle im jahr 2006 bei einem Foto-Shooting für Baroness
Der frühere Baroness-Schlagzeuger Allen Bickle ist tot — Band-Chef John Baizley und Kylesa-Kollegin Laura Pleasants nehmen Abschied.
Baroness trauern aktuell um ein früheres Band-Mitglied. So hat Original-Drummer Allen Blickle kürzlich das Zeitliche gesegnet. Dies teilte Frontmann, Gitarrist und Mastermind John Baizley über die Sozialen Medien mit. Der Schlagzeuger wurde lediglich 42 Jahre alt. "Es bricht mir das Herz, euch mitzuteilen, dass mein lieber Freund, kreativer Partner und ehemaliger Band-Kollege Allen Bickle vor ein paar Tagen verstorben ist. Ich befinde mich immer noch im Schock, dass es ihn nicht mehr gibt." Keine Schmerzen mehr Blickle trommelte seit 2003 bei Baroness und ist auf den ersten drei Longplayern — dem RED ALBUM (2007), dem BLUE RECORD (2009) sowie YELLOW…
Weiterlesen
Zur Startseite