Gene Simmons war kürzlich in einen Autounfall verwickelt. Oder vielmehr hat der Kiss-Bassist ihn selbst verursacht. Wie NBC4 Los Angeles berichtet, ist der 76-Jährige angeblich am Steuer seines Autos ohnmächtig geworden und auf dem Pacific Coast Highway in Malibu, Kalifornien in ein anderes Fahrzeug gerast.

Eine Verkettung ungünstiger Umstände

Ein Sprecher der Sheriff-Station Lost Hills bestätigte gegenüber People einen Vorfall, der der Beschreibung von Simmons’ Unfall entspricht, ohne die beteiligten Fahrer namentlich zu nennen. Der Sprecher sagte, der Unfall habe sich am Dienstag, dem 7. Oktober kurz vor 13 Uhr ereignet. „Ein Fahrzeug war involviert und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug.“ Der Fahrer sei von der Feuerwehr des Los Angeles County zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. NBC4 identifizierte den Fahrer schließlich als Simmons und berichtete, dass sein SUV „über mehrere Fahrspuren raste“, bevor er in das geparkte Auto prallte.

Gene Simmons’ Ehefrau Shannon erklärte kurze Zeit später, dass sich der Musiker zu Hause erhole. Sie merkte an, dass die Ärzte vor Kurzem seine Medikamente geändert und ihm gesagt hätten, er solle mehr Wasser trinken, was er nicht besonders gerne tut. Mittlerweile hat sich Gene Simmons via X selbst zu Wort gemeldet. Er schreibt: „Danke an alle für die netten Wünsche. Mir geht es vollkommen gut. Ich hatte einen kleinen Blechschaden. Das passiert. Besonders denen von uns, die schreckliche Fahrer sind. Und das bin ich. Alles ist gut.“

Bereits 2023 musste der Bassist wegen Dehydrierung ein Konzert im brasilianischen Manaus abbrechen, da ihm auf der Bühne übel wurde. Obendrein leidet Simmons an Vorhofflimmern, das er nach eigenen Angaben mit Ruhe und Flüssigkeit in den Griff bekommt. 2016 erzählte der Musiker in einem Interview von der Diagnose, die er etwa zehn Jahre zuvor erhalten hatte.

Damals waren Kiss auf Tour, und „auf der Bühne stieg die Temperatur um etwa 100 Grad, mit all den Bühnenlichtern“, woraufhin sein Herz begann zu rasen. „Mir wurde schwindlig, ich schwitzte und bekam Atemnot. Also rief ich einen Arzt an, der vorbeikam und sagte: ,Okay, das ist los. Es gibt etwas, das sich AFib nennt.‘ Dann ging er eine Liste durch. Es war eine Menge zu verarbeiten.“

