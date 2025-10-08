Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ozzy Osbourne: Herzproblem in Biografie genauer erklärt

Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
In der neuen Biografie Ozzy Osbourne erfahren Fans mehr über seine gesundheitlichen Schwierigkeiten — insbesondere mit seinem Herzen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die offizielle Todesursache von Ozzy Osbourne war bekanntlich ein Herzinfarkt in Kombination mit koronarer Arterienkrankheit (verengte Blutgefäße) und Parkinson als Mitursachen. In seinen Memoiren ‘Last Rites’, welche am 15. Oktober über den Heyne-Verlag auf den deutschen Markt kommen, hat der Black Sabbath-Frontmann vor seinem Tod noch skizziert, welche Herzprobleme ihn konkret plagten.

Besten Dank auch!

Wie das britische Musikmagazin NME berichtet, haben Ärzte bei Ozzy Osbourne eine „unzuverlässige Herzklappe“ diagnostiziert, die „zu 80 Prozent blockiert“ war. Darüber hinaus hat die Blutvergiftung, welche er sich bei einer seiner Operationen zugezogen hat, zu Herzrhythmusstörungen geführt: „Das ist wie, wenn das Herz den Takt nicht halten kann — wie bei einem Schlagzeuger in einer schlechten Pub-Band. Danke dafür also!“

Wie der „Prinz der Dunkelheit“ weiter erläutert hat, wollten ihn die Ärzte die betreffende Herzklappe wegen seiner blutverdünnenden Medikamente nicht operieren. Jene Arzneimittel nahm er, um seine Parkinson-Erkrankung unter Kontrolle zu halten. Die Präparate abzusetzen, wäre „zu gefährlich“ gewesen. „Außerdem bedeuten die Verdünner: Wenn ich jemals umfalle, verblute ich in ungefähr fünf Sekunden. Ich komme ehrlich gesagt beim Zählen der Arten durcheinander, auf die alt werden keinen Spaß macht.“ 

Last Rites: (Deutsche Ausgabe)
Last Rites: (Deutsche Ausgabe) Für € 24,00 bei Amazon kaufen

Kürzlich hat die Times auch einen Auszug aus ‘Last Rites’ veröffentlicht. Darin hat Ozzy ausführlich seinen letzten Auftritt rekapituliert: „Da kam alles zusammen. Ich konnte meine Gefühle einfach nicht mehr zurückhalten. Draußen in der Menge hatten alle ihre Handy-Lichter eingeschaltet. In der Zeitung schrieb jemand, es sei gewesen, als hätte ich meine eigene Totenwache besucht, was eine sehr metallische Sache gewesen wäre. Doch es hat sich nicht wie ein Begräbnis angefühlt, sondern wie eine Feier. Da war so viel Liebe im Stadion, die in Wellen über mich schwappte. Mir liefen die Tränen über meine Wangen, aber ich fühlte mich so aufgebaut. Die Menge bemerkte, dass ich zu kämpfen hatte, und fing an mitzusingen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Biografie black sabbath Herzproblem Memoiren Ozzy Osbourne Parkinson
Black Sabbath: TYR wird 35
Black Sabbath
1990 begaben sich Black Sabbath erneut ins Studio und produzierten TYR. Das Werk sei ein thematischer Kompromiss, so Tony Iommi.
Im Februar 1990 stellte sich Tony Martin zum dritten Mal an das Studiomikrofon von Black Sabbath. Das Ergebnis der Aufnahmen ist ein Album, welches qualitativ seinen Vorgängern mit Leichtigkeit das Wasser reichen konnte, jedoch trotzdem für einige Diskussionen in der Black Sabbath-Fan-Gemeinde sorgte. TYR erzählt von heldenhaften Kämpfen und bezieht sich immer wieder auf die nordische Mythologie. Ob dies genügt, um daraus ein Konzeptalbum zu machen und wie dieses Werk ursprünglich heißen sollte, sind Fragen, denen wir uns anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung widmen. Nordische Mythologie statt Satanismus? Týr ist in der nordischen Mythologie der Gott des Einzelkampfs und…
Weiterlesen
Zur Startseite