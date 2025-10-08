Seitdem das künftige Ende von Megadeth angekündigt wurde, wird Ex-Bassist und Mitbegründer David Ellefson regelmäßig nach seiner Meinung dazu gefragt. Mitte August kündigten die Thrasher um Dave Mustaine an, 2026 ihr letzes Album zu veröffentlichen und anschließend auf Abschiedstournee gehen zu wollen. Anschließend gab Ellefson zu Protokoll, dass er gern bei der Tour dabei wäre. Weiterhin seien es „äußere Kräfte“ gewesen, die ihn und Mustaine entzweit hätten.

Richtig und falsch

Im Interview mit AlternativeNation.net wurde der Bassist nun erneut gefagt, wie er über das Ende von Megadeth denkt. „Ehrlich gesagt denke ich nicht so viel darüber nach. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle anderen mehr für mich darüber nachdenken als ich selbst“, erklärt David Ellefson. „Dave hat vor viereinhalb Jahren gesagt, dass er keine Musik mehr mit mir machen will. Also habe ich es dabei belassen und bin weitergegangen. Ich sitze nicht herum und warte auf einen Anruf. Ich habe bereits angeboten, dass ich gerne auf irgendeiner Ebene mitmachen würde, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte.“

Dann äußert Ellefson einen Gedanken, den wahrscheinlich viele nach der Ankündigung hatten. „Wenn es wirklich ein Abschied ist – wenn es wirklich einer ist und nicht nur ein Versuch, die Ticket-Verkäufe anzukurbeln, denn wir haben diesen Film schon einmal gesehen. Ticket-Verkäufe ankurbeln, weggehen, dann kommen die größeren Angebote, nachdem alle für ein paar Jahre weg sind. Wir haben gesehen, wie das läuft.“

Seiner Meinung nach sei der Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath „hundertprozentig die richtige Art, sich zu verabschieden“ gewesen. „Die vier Jungs, mit denen alles begann, konnten sich gemeinsam verabschieden, voneinander, von den Fans, und die Fans verabschiedeten sich von ihnen. Für mich ist das das Musterbeispiel dafür, wie es gemacht wird. “

Ebendas wünscht er sich auch für Megadeth. Deshalb hat er noch einen gut gemeinten Rat für seinen einstigen Kollegen (und Freund): „Wenn du wirklich damit abschließen und es wirklich ablegen willst, dann tu das bitte mit Würde und Anstand. Tu, was du sagst und meine, was du sagst. Denn ich glaube, diese Abschiedssache ist von so vielen Leuten so oft herumgeworfen worden, dass sie nicht viel Gewicht hat. Wir haben es einfach immer und immer wieder gesehen.“

