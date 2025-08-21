Toggle menu

Megadeth: Aufnahmen für finales Album kurz vor Abschluss

Teemu Mäntysaari mit Megadeth beim Resurrection Fest am 24. Juni 2024 im spanischen Viveiro
Teemu Mäntysaari mit Megadeth beim Resurrection Fest am 24. Juni 2024 im spanischen Viveiro
Foto: Redferns, Mariano Regidor. All rights reserved.
von
Megadeth befinden sich auf der Zielgeraden, was ihren finalen Longplayer betrifft, weiß Lead-Gitarrist Teemu Mäntysaari zu berichten.
Teemu Mäntysaari hat sich in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft gibt der neue Lead-Gitarrist von Megadeth einen aktuellen Zwischenstand über die Arbeiten am letzten Studiowerk der Formation um den einstigen Metallica-Musiker Dave Mustaine zu Protokoll. Laut dem Finnen, welcher auch bei Wintersun in die Saiten greift, stehen die US-Thrasher kurz davor, die Aufnahmen abzuschließen.

Produktive Zeit

„Die meiste Zeit von diesem Jahr waren wir im Studio und haben an neuer Megadeth-Musik gewerkelt“, erzählt Mäntysaari. „Das hat beim Songwriting, Jammen und Arrangieren angefangen, ging weiter mit dem Einspielen von Demos, all die kleinen Details richtig hinkriegen, die finalen Spuren hinbekommen und langsam die Musik zu ihrer besten Form gestalten. So war ich viel auf Reisen zwischen meinem Zuhause, meinem Heimstudio in Zürich und dem Studio der Band in Nashville. Außerdem konnten wir diesen Sommer ein paar Festivalshows reinquetschen.

Zurzeit sind wir sehr dran, die Aufnahmen für das Album abzuschließen. Ich finde, die Songs klingen großartig. Und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr es bald zu hören bekommt. Daher hoffe ich, dass ihr noch ein wenig länger geduldig bleibt. Neue Musik und viele andere aufregende Dinge sind auf dem Weg. Diesen Herbst stehen auch ein paar Konzerte an. Wir spielen eine exklusive Headlinershow in Istanbul am 22. September. Darauf folgt eine vier Wochen lange Tournee durch Europa zusammen mit Disturbed. Wenn ihr dafür noch kein Ticket habt, ist jetzt die Zeit dafür. Ich freue mich wirklich darauf, wieder auf Tour zu gehen. Wir sehen uns bald!“

