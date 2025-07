Wer beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath genau hingeschaut hat, dem könnte aufgefallen sein, dass zwar Ex-Megadeth-Bassist David Ellefson sowie mit Metallica, Slayer und Anthrax drei Bands der „Big Four“ mit von der Partie waren, Dave Mustaine und Co. jedoch mit Abwesenheit glänzten. Ellefsons Nachfolger am Tieftöner, James LoMenzo, wurde nun in der Facebook-Gruppe Back To The Beginning – Black Sabbath’s Final Concert darauf angesprochen.

Auffällig, aber nicht kontrovers

„Ich werde die Katze aus dem Sack lassen“, eröffnet der Megadeth-Musiker. „Die Wahrheit der Angelegenheit ist: Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand gefragt hat, was okay ist. Nicht jeder wird auf jede Party eingeladen. Aber gleichzeitig hat Dave, als wir letzte Woche in Europa waren, seine Fühler ausgestreckt und allen gesagt, dass wir in der Nachbarschaft und nahe genug dran sind, um zu kommen. Und wenn sie uns wollten, könnten wir ein paar Tage bleiben und es ausarbeiten. Ich weiß nicht, was unser Manager dabei erreicht hat, aber es wurde nicht vollbracht, also sind wir einfach nach Hause gefahren. […] Ich sehe es nicht als Kontroverse oder so. Doch ich weiß, dass wir sichtbar fehlten. Aber niemand war eingeladen.“

Darüber hinaus plauderte LoMenzo aus, dass er schon Monate vor der Show von „Back To The Beginning“ gewusst habe. Denn: „Ich habe Sachen mit Bill Ward [Original-Drummer von Black Sabbath — Anm.d.R.] für sein neues Soloalbum aufgenommen. Und hin und wieder kriege ich einen wundervollen Anruf von seinem Assistenten Walter, der sagt: ‚Bill hätte es liebend gerne, dass du herkommst und einen Song mit ihm machst.‘ Weißt du, wie das für mein Gehirn klingt? Das macht mich fix und fertig, aber ich arbeite mit ihm seit einer Weile zusammen. Und war eingeschüchtert von der Show. Ich habe ihn gefragt, ob er mit einem der Kerle von Black Sabbath gesprochen hat. Er meinte, er hätte täglich mit Ozzy geredet, weil es Ozzy zu der Zeit nicht sehr gut ging. Daher war ich neugierig.

Außerdem sagte er: ‚Nebenbei bemerkt: Es sieht so aus, dass wir vielleicht dieses letzte Konzert machen.‘ Er wusste davon, bevor es verkündet wurde. Also war ich begeistert, als es Wirklichkeit wurde, denn ich wusste, dass es all den Jungs von Black Sabbath viel bedeutet, Bill mit dabei zu haben.“ Des Weiteren hat Sharon Osbourne noch ihr Geheimnis zu lüften. Die Managerin und Gattin von Ozzy Osbourne tönte groß, dass sie eine Band wegen unverschämter Forderungen vom Line-up für Birmingham gestrichen habe. Um wen es sich dabei handelt, wollte sie erst nach „Back To The Beginning“ verraten.

