Greg Handevidt, der in den ersten Monaten bei Megadeth als Gitarrist mitwirkte, erzählt in einem Interview mit dem ehemaligen Megadeth-Bassisten David Ellefson, wie es seiner Erinnerung nach zu dem legendären Band-Namen kam. Frontmann Dave Mustaine erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Er meint: „Wir saßen in unserem kleinen Apartment, und Dave las einen Flyer von Senator Alan Cranston, in dem es um ‚Arsenale von Megadeath‘ ging. Ich glaube, das hat in ihm etwas wegen eines nuklearen Kriegs ausgelöst, ihm wurde klar, wie zerstörerisch das wirklich sein kann. Ich weiß noch, dass ich damals an diesen Worten ‚Arsenale von Megadeath‘ hängenblieb. Und er hatte diese Phrase auch in seinen Lyrics.“

Schlechtes Karma

Handevidt erzählt weiter: „Es kam mir der Gedanke, dass ‚Megadeath‘ doch ein cooler Name für eine Band sein könnte. Aber damals dachte ich noch – meine Einstellung dazu hat sich ein wenig gelockert -, ob es wirklich eine gute Idee ist, das Wort ‚Death‘ in einem Band-Namen zu verwenden. In meinem Kopf war das mit schlechtem Karma behaftet.“

Der Gitarrist experimentierte ein wenig mit dem Namen herum, um eine Lösung zu finden: „Ich schrieb den Namen auf und ließ einfach das ‚A‘ weg. Ich dachte mir damals, dass es cool und einzigartig ist: Wir könnten die Band auch Megadeth nennen. Das hatte keine negative Konnotation, und die Leute wären weniger abgeschreckt.“

Handevidts Einschätzung nach war es die richtige Entscheidung. Er meint: „Es kam der Band auch aus einer kommerziellen Perspektive zugute. Ich bin mir nicht sicher, ob Capitol Records damals bereit gewesen wären, eine Band namens ‚Death‘ unter Vertrag zu nehmen. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht.“

Uneinigkeit

Dave Mustaine erzählt in seinen Memoiren ‘Mustaine: A Heavy Metal Memoir’ (‘Mustaine: Mein wahres Ich’) eine andere Geschichte. Dort schreibt der Frontmann: „Anfangs war ich mir wegen meines Gesangs unsicher, deswegen holten wir einen Sänger namens Lawrence ‚Lor‘ Kane ins Boot. Lor war nicht lange dabei, aber man muss ihm zugutehalten: Lor schlug Megadeth als Band-Name vor.“

Weiter heißt es in dem Buch: „Es passierte, als wir nachts herumfuhren. Wir sprachen darüber, genau den richtigen Namen zu finden. Lor wusste, dass ich schon ein Lied geschrieben hatte, das ‘Megadeath’ hieß, und dachte, dass das genauso gut als Band-Name funktionieren könnte. Und er behielt recht, also danke dafür, Lor.“

