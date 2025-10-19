Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Iron Maiden INFINITE DREAMS + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

NEU_ABObild_Alfred_IronMaiden
von
Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Im METAL HAMMER-2-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt!

Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal ein spezielles Geschenk von Iron Maiden anbieten: INFINITE DREAMS, die definitive visuelle Chronik mit Beiträgen von aktuellen und ehemaligen Band-Mitgliedern und Mitarbeitenden im Hardcover, 352 Seiten, mit über 600 Abbildungen! Die Prämie ist limitiert!

Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Zweijahresabo dieses Schmuckstück!

Eure Vorteile:

  • Eine erstklassige Prämie deiner Wahl
  • Jedes Heft vor Kiosk frei Haus
  • 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen
  • 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer
  • 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club

>> zum Angebot

Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du unter www.metal-hammer.de/abo.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abo Abonnement Geschenk Infinite Dreams iron maiden Maximum Abo Plus Prämie
Iron Maiden: Dickinson beachtete Blaze Bayley-Alben nicht
Bruce Dickinson (r.) hatte keinen Kopf für die Iron Maiden-Platten mit Blaze Bayley
Bruce Dickinson hatte keine Energie dafür übrig, in die zwei Iron Maiden-Platten mit Blaze Bayley am Mikro reinzuhören.
Die beiden Iron Maiden-Longplayer mit Blaze Bayley am Mikro laufen bei den Fans heutzutage eher "unter ferner liefen". Auch Bruce Dickinson, der von 1993 bis Anfang 1999 mit seiner Solokarriere beschäftigt war, schenkte THE X-FACTOR (1995) und VIRTUAL XI (1998) keine Aufmerksamkeit. Dies gab die "air raid siren" in einem neuen Interview mit Fozzy-Frontmann Chris Jericho in dessen "Talk Is Jericho"-Podcast zu Protokoll. Mein Ding, sein Ding Auf die Frage, ob er die beiden Studiowerke beachtete, während er nicht bei Iron Maiden sang, erwiderte Dickinson: "Nein. Nicht, dass ich kein Interesse daran gehabt hätte, sie mir anzuhören, aber ich war einfach…
Weiterlesen
Zur Startseite