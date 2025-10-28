Vor Kurzem veröffentlichten Iron Maiden das Fotobuch ‘Infinite Dreams’ und laden dazu ein, ihre 50-jährige Geschichte anhand von Bildern Revue passieren zu lassen. METAL HAMMER widmet dem Schmuckstück die aktuelle Titelgeschichte und blättert gemeinsam mit den Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Buchkurator Ben Smallwood durch den Bildband.

Begleitet wird das Feature in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe durch ein aktuelles Tour-Poster sowie eine exklusive Tribute-CD: A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN.

Auf dem Iron Maiden-Tribute-Album, welches ihr nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 11/2025 bekommt, verneigen sich Bands wie Sabaton, Lord Of The Lost, Primal Fear oder Savage Messiah mit Cover-Versionen vor Iron Maiden. Ein besonderes Schmankerl ist sicher die Live-Version von ‘Futureal’ von Ex-Sänger Blaze Bayley.

Nur hier: Der Iron Maiden-Sampler in der Limited Edition

Den Tribute-Sampler im Pappschuber bekommt ihr im Handel zusammen mit der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe sowie als kostenloses Extra im Abonnement. Die Special Edition jedoch ist limitiert – und bereits zur Hälfte ausverkauft!

Die spezielle Variante von A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN im Jewelcase ist streng limitiert – natürlich auf 666 Stück. Diese Version des Iron Maiden-Tribute-Samplers gibt es nicht im Handel, sondern exklusiv für Direktbesteller des Magazins im METAL HAMMER-Onlineshop.

Be quick or be dead: Die Limited Edition ist nur erhältlich, solange der Vorrat reicht – danach versenden wir das Heft mit der CD in der Pappschuber-Variante.

>>> zum limitierten Produkt im METAL HAMMER-Onlineshop

Auf dem CD-Sampler erwarten euch acht Cover-Versionen sowie ein Bonustrack von Sabaton, Lord Of The Lost, Blaze Bayley, Elvenking, Angelus Apatrida, Primal Fear, Mob Rules, Devildriver, Savage Messiah – alles zur Feier von 50 Jahren Iron Maiden. Up the irons!

Mehr von Iron Maiden

Ihr bekommt nicht genug von Iron Maiden? Wir auch nicht! Auszüge aus unserer Titelgeschichte findet ihr auf unserer Website, im METAL HAMMER-Podcast mit Dave Murray sowie in Form eines Video-Features mit Adrian Smith.

