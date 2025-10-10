Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 114 mit Iron Maiden

METAL HAMMER Podcast
Foto: JOHN McMURTRIE. All rights reserved.
von
Iron Maiden im Interview! Neue Drummer für Rush und Trivium. Frische Alben von Battle Beast, Coroner u.a.
Back In Black – das Metal-Update

Rush sind zurück – und die Nachfolge von Neil Peart stammt aus Deutschland! Wer ist Anika Nilles? Müssen Sepultura schon wieder um ihren Schlagzeuger bangen? Greyson Nekrutman heuert bei Trivium an.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler blättert gemeinsam mit Gitarrist Dave Murray durch über 300 Seiten voller Erinnerungen.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 24.10.2025. Dann zu Gast: Saltatio Mortis! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!


