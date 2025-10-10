Back In Black – das Metal-Update

Rush sind zurück – und die Nachfolge von Neil Peart stammt aus Deutschland! Wer ist Anika Nilles? Müssen Sepultura schon wieder um ihren Schlagzeuger bangen? Greyson Nekrutman heuert bei Trivium an.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Testament PARA BELLUM

Battle Beast STEELBOUND

Sabaton LEGENDS

Coroner DISSONANCE THEORY

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler blättert gemeinsam mit Gitarrist Dave Murray durch über 300 Seiten voller Erinnerungen.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 24.10.2025. Dann zu Gast: Saltatio Mortis! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

