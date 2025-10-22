Das komplette Interview mit Iron Maiden findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Es war der Beginn einer neuen Iron Maiden-Ära, die vielleicht die erfolgreichste ist und bis heute andauert. Und ihr habt tatsächlich neue Höhen erreicht – mit eurem eigenen Flugzeug. Was ist eure schönste Erinnerung an das Reisen mit der Ed Force One, die 2008 erstmals abhob?

Dave Murray: Wir hatten all diese maßgefertigten Sitze im Flugzeug. Im Grunde genommen wurde es innen auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, um die gesamte Ausrüstung transportieren zu können. Wir sind damit um die ganze Welt geflogen. (lacht) Und es war groß genug, dass jeder seinen eigenen Platz hatte. Es war eine gute Erfahrung. Das Flugzeug ist jetzt außer Dienst gestellt und demontiert, man kann anscheinend Teile davon kaufen. Andere Bands hatten schon ihre Namen auf Flugzeugen; Led Zeppelin, Deep Purple, Abba … Es hat Eindruck hinterlassen, hob uns irgendwie hervor und ich glaube, viele Leute dachten, es gehörte uns, aber es war nur für die Tour gemietet. (lacht)

Adrian Smith: Die Leute fragen immer noch danach und glauben, wir würden weiterhin damit reisen.

„Das Essen war zuerst furchtbar.“

MH: Weil es wirklich etwas Besonderes war und sich in den Köpfen festgesetzt hat!

Adrian Smith: Zuerst war ich nicht so begeistert davon, weil ich dachte: Oh, wir müssen früh aufbrechen, weil die Crew dabei ist und sie früher am Veranstaltungsort sein muss als wir. Aber es hat eigentlich gut geklappt. Das Essen war zuerst furchtbar, und ich habe mich darüber beschwert. Aber ja, es war schon etwas Besonderes. Das Einzige war, dass, wo immer wir hingingen, Fernseh-Crews und viel Aufregung und Aufmerksamkeit auf uns warteten, und ich glaube, die meisten von uns legen darauf gar keinen Wert. Wir wollen einfach nur ankommen, auf die Bühne gehen, unseren Job machen. Aber das hat alles verändert.

MH: Es klingt also so, als würdest du das Touren im Flugzeug nicht vermissen …

Adrian Smith: Ich denke, das liegt auch daran, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch acht bis neun Monate im Jahr auf Tour waren – das ist hart. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, sind wir in China aufgetreten und um die ganze Welt gereist; ich hatte ständig Jetlag, habe mich einfach beschissen gefühlt, war ständig müde und entnervt. In Shanghai wäre ich fast vor einen Bus gelaufen. Ich war so müde. Ich bin einfach so gelaufen, und jemand hat mich aus dem Weg gezogen, und ich dachte nur: Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Also haben wir angefangen, weniger zu touren. Und jetzt macht es Spaß!

Tolles Abenteuer

Wir geben immer noch alles in den Shows, aber nicht sechs, acht Monate im Jahr. Das geht nicht. In Südamerika zum Beispiel landeten wir auf einem Flughafen in Peru oder wo auch immer, und da waren die Medien, da waren Hunderte von Menschen. Jeder wollte Fotos, ich habe mir gedacht: Wer hält eigentlich diesen verdammten Flughafen am Laufen? Denn alle Leute, die am Flughafen arbeiteten, waren da – schaut denn niemand darauf, was am Himmel passiert? Das war ein bisschen viel.

Dave Murray: Es war toll, das damals zu machen, aber ich genieße es, wie wir es jetzt haben und denke, es ist wahrscheinlich auch einfacher für die Crew, weil sie nicht an ein Flugzeug gebunden ist. Aber als einmalige Aktion war es ein wirklich tolles Abenteuer.

Viele weitere spannende Erinnerungen bis zurück in die Siebziger anhand von Fotos aus dem Bildband ‘Infinite Dreams’ findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.