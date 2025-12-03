Toggle menu

Slipknot: Clown startet eigene ‘Minecraft’-Welt

Slipknot-Perkussionist Shawn "Clown" Crahan
Slipknot-Perkussionist Shawn "Clown" Crahan
von
Slipknot-Kreativling M. Shawn Crahan alias Clown versucht sich an seiner eigenen ‘Minecraft’-Welt Vernearth, in der man in diversen Modi zocken kann.
‘Minecraft’ ist spätestens seit der ungeheuer realistischen Darstellung der Maya-Tempel in der britischen Mockumentary-Serie ‘Cunk On Earth’ Kult. Daran teilhaben will nun Shawn „Clown“ Crahan — seines Zeichens Musiker, Vordenker und Perkussionist bei Slipknot. Der 56-Jährige hat mit Vernearth eine eigene Welt für das Videospiel ins Leben gerufen. Einen Einblick gibt es mittels einen Trailers (siehe unten).

Das crazy

Darin können die User vier unterschiedliche Modi zocken: Oblivion, PVP/Event, Plotworld und Challenge Mode. Damit soll jeder Spielertyp seinen Spaß bekommen. Crahan lässt die Modi systematisch nach dem Launch des Spiels ausrollen, womöglich sind demnach nicht alle von Anfang verfügbar. Allerdings stellt Oblivion als Kernwelt das „Herz von ‘Vernearth’“ dar. In diesem Modus gibt es vieles zu entdecken: Um zu überleben, müssen die Player heimtückisches Gelände durchqueren, andere Gruppierungen bekämpfen und die Geschichte um die drei großen Hauptstädte Raziel, Seniomsed und The City Of Eternal aufdecken.

Im PVP/Event-Modus dreht sich alles um Wettbewerbe: So gibt es dort wöchentliche Wettkämpfe innerhalb der vier Arenen „The Circle Sphere“, „The Blood Square“, „The Blood Oval“ sowie „UnEden“. Zu den Game-Varianten gehören unter anderem „Last Man Standing“ und „Duels“ — zu gewinnen gibt es Kriegswährung, mit der man sich exklusive Items gönnen kann. Des Weiteren können die User im Plotword-Modus frei und auf kollaborativer Ebene bauen, soziale Aktivitäten abhalten und monatlichen Wettbewerben beitreten. Alsdann verbleibt der Challenge Mode — laut der Pressemitteilung das charakteristische Gaming-Erlebnis bei Vernearth.

Hierbei hat man pro Season (welche 45 Tage andauert) nur ein Leben. Und in jeder Spielzeit gibt es einen neuen von Slipknot inspirierten Theme, brutale Mechaniken und risikoreiche Ziele. Die Seasons im Challenge Mode wechseln sich im Dreiertakt ab: Spielzeit 1 ist The Heretic Anthem, die in blutrotem Chaos daherkommt, welches vom Heretic Lord beherrscht wird. Season 2 ist The Dying Song, wo die Spieler darum kämpfen, das Leuchtfeuer des Lebens zu schmieden. In Spielzeit 3 (Friend Or Foe?) schließlich regiert dann der Zufall. Wer überlebt kann permanente Titel, exklusive Goodies und einen Platz in der Hall Of Heroes abstauben.


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

