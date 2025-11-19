Wie The Hollywood Reporter am gestrigen Morgen berichtete, haben Slipknot einen Deal über den Verkauf ihrer Master- und Publishing-Tantiemen abgeschlossen. Bei dem Geschäftspartner handelt es sich um die Investment-Firma HarbourView Equity Partners.

Ein profitabler Deal

Wie METAL HAMMER im August berichtete, handelt es sich hierbei nicht um die Rechte an der Musik. So soll die Band weiterhin über die Verlagsrechte verfügen, während die Warner Music Group die Rechte an den Mastern des Backing-Katalogs behält. Die Musiker verkauften lediglich die Gewinne bisheriger Veröffentlichungen. Künftige Musik ist von dem Deal ausgeschlossen.

„Nach 25 Jahren im Musikgeschäft haben wir einen Partner gefunden, der bereit ist, an dem teilzuhaben, was Slipknot begonnen haben“, sagte Perkussionist und Fadenzieher sämtlicher Band-internen Vorgänge, Shawn „Clown“ Crahan in einem Statement, und fügte hinzu: „Nur, dass sie es noch größer angehen wollen. Hail The Knot.“

Geschäftsgegenstand mit Einfluss

Sherrese Clake, Gründerin und CEO von HarbourView Equity Partners, gab an: „Die Musik von Slipknot hat Heavy Metal neu definiert und ist zu einem globalen kulturellen Phänomen herangewachsen. Ihr Musikkatalog ist der Beleg ihres Einflusses, ihrer Leidenschaft und einer anhaltenden künstlerischen Schaffenskraft innerhalb dieses Genres. Wir sind stolz, unseren Finger auf den Puls einer Kultur gelegt zu haben.“

„Durch die Analyse der Rezipienten ist der kulturelle Einfluss Slipknots ab den Neunzigern bis heute deutlich erkennbar. HarbourView ist es eine Ehre, dabei zu helfen, das Schaffen der Band zu erhalten und für Jahrzehnte und künftige Generationen zu intensivieren.“

Zu den finanziellen Details der Abmachung schweigen sowohl HarbourView als auch Slipknot. Laut Billboard sprach man im August über eine Summe von 120 Millionen US Dollar. Ob alle der neun Mitglieder den Deal absegneten, ist ebenfalls nicht bekannt.

Slipknot gehören zu den wichtigsten Bands ihrer Zeit. Seit ihrem Debüt SLIPKNOT im Jahre 1999 holte die Band elf Grammy-Nominierungen und einen Grammy, zusammen mit zahlreichen weiteren Award-Nominierungen und Gewinnen. Slipknot haben 15 Millionen monatliche Hörer auf Spotify.

Was die Maskenträger außer lukrativen Geschäften aktuell treiben, lässt sich nur mutmaßen. Bereits 2024, kurz nachdem die Band Schlagzeuger Jay Weinberg gegen Eloy Casagrande ausgewechselt hatte, machten Gerüchte über einen neuen Song mit dem Titel ‘Long May You Die’ die Runde. Slipknot selbst bestätigten kurz darauf die Existenz solch eines Songs. Wann es neue Musik der Nu-Metal-Legenden geben soll, ist derzeit unklar.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.