Slipknot: Sid Wilson ruft eigene Plattenfirma ins Leben

Slipknot-Musiker Sid Wilson bei der Weltpremiere von Dita Von Teeses "Diamonds And Dust" at the Emerald Tam 3. Juli 2025 in London
Slipknot-Musiker Sid Wilson bei der Weltpremiere von Dita Von Teeses "Diamonds And Dust" im Emerald Tam 3. Juli 2025 in London
Foto: Getty Images, Shane Anthony Sinclair. All rights reserved.
von
Sid Wilson von Slipknot hat sich ein weiteres Betätigungsfeld verschafft: Der DJ hat ein eigenes Label gegründet — "für Außenseiter".
Die einzelnen Slipknot-Mitglieder machen neben der gemeinsamen Musik alle ihr eigenes Ding. DJ Sid Wilson hat sich zuletzt — hinter den Kulissen von „Back To The Beginning“ in Birmingham, im Beisein von Ozzy Osbourne — mit Kelly Osbourne verlobt. Darüber hinaus hat der Alternative-Metaller nun seine eigene Plattenfirma gegründet: Vomit Face Records.

Wahre Kunst

Laut der Pressemitteilung soll das Label ein „Zufluchtsort für Außenseiter“ sowie „eine Heimat für Künstler“ sein, „welche Grenzen verwischen und Konventionen herausfordern“. Ein Haufen Acts hat der Slipknot-Scratcher bereits unter Vertrag, wobei sich Lil Bushwick, J57, Dead X Hedz, Rome Fortune, Ricardo Grimm und Mars Black allesamt im Hip-Hop- und Urban-Bereich bewegen.

„Bei Vomit Face Records geht es darum, Mauern niederzureißen“, stellt Wilson klar. „Wir sind für jene Künstler da, die nirgendwo reinpassen und das niemals wollten. Sie sind Rebellen in Bewegung, die herausstechen und sich dabei nichts scheißen. Wir feiern Unvollkommenheit und Menschen, die aus einem Chaos heraus echte Kunst machen — und das in einer Welt, die Vortäuschung belohnt.

Bei uns kollidieren der Sound, die harte Arbeit und der Spirit. Niemand kann dir sagen, wie du aussehen oder dich fühlen sollst. Echte Kunst ist nicht schön. Sie sollte etwas leicht Unangenehmes wachrütteln und die Mauern niederreißen, um etwas Neues in dir zu erschaffen. Bei uns können Sonderlinge eine Stimme und ihren eigenen Ort haben.“

Eine erste Veröffentlichung hat das Slipknot-Mitglied bei Vomit Face Records übrigens schon am Start: Dabei handelt es sich um ‘Take It Back’ — ein Track von Lil Bushwick, auf dem unveröffentlichter Gesang seines 2019 verstorbenen Vaters Bushwick Bill (Geto Boys) zu hören ist. Sid hatte eigenen Angaben zufolge stets vor, zusammen mit Bushwick Bill eine Platte aufzunehmen. Nun erfüllt Wilson dieses Versprechen, indem er mit Lil Bushwick eine Platte aufgenommen hat. Als Co-Produzent bei dem Lied fungiert im Übrigens DJ Lethal (bekannt von House Of Pain und Limp Bizkit). Der Longplayer LIL BUSHWICK erscheint am 31. Oktober 2025.


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER.

