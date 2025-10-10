Toggle menu

Slipknot: Haus aus Musikvideo wird in Iowa versteigert

Slipknot
Slipknot zur Zeit ihres dritten Studioalbums VOL. 3: THE SUBLIMINAL VERSES
Foto: myspace.com/slipknot1. All rights reserved.
von
Das Haus aus Slipknots ikonischem ‘Duality’-Musikvideo wird aktuell verkauft, nachdem die Besitzer ihre Hypothek nicht mehr zahlen konnten.
Das Haus, das Slipknot in ihrem Musikvideo zu ‘Duality’ in Schutt und Asche legen, wird am 14. Oktober zwangsversteigert, wie der Des Moines Register berichtet. Die Besitzer des legendären Hauses waren offenbar nicht dazu in der Lage, die restlichen $141.403,81 ihrer Hypothek zu zahlen, die sie laut Gerichtspapieren im September 2005 aufgenommen haben.

Das Haus steht auf einem 0,77 Hektar großen Grundstück in Des Moines, hat drei Schlafzimmer, anderthalb Bäder, circa 162 Quadratmeter und wird laut einem Gutachter der Gemeinde auf einen Wert von $336.400 geschätzt. 2004 drehten Slipknot dort ihr ikonisches Musikvideo und richteten dabei immensen Schaden an.

Eskalation

Ursprünglich war gedacht, circa 50 bis 100 Fans („Maggots“) einzuladen, um für das Video ein bisschen durchzudrehen. Stattdessen tauchten nach einem Aufruf über 400 Fans auf, um von Garagendächern auf Autos und durch Fenster zu springen. Als Sid Wilson eine Fensterscheibe kaputtschlug, tat es ihm der Mob schnell nach und hackte das Haus sowie dessen Einrichtung kurz und klein.

Roadrunner Records, das damalige Platten-Label der Metaller, musste zwar um die $50.000 Schadensersatz zahlen, allerdings gilt ‘Duality’ nach wie vor als einer der größten Slipknot-Hits. Mit über einer Milliarde Streams auf Spotify und 464 Millionen Klicks auf YouTube sowie Platz zwei der Album-Charts für VOL. 3: THE SUBLIMINAL VERSES dürfte sich die Investition für Band und Label gelohnt haben.


