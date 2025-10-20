Toggle menu

Slipknot verklagen slipknot.com auf Patentverletzung

Slipknot 2024
Slipknot 2024
Foto: PR, JONATHAN WEINER. All rights reserved.
von
Slipknot wollen endlich die Internet-Domain slipknot.com in ihren Besitz kriegen und haben deshalb Klage eingereicht.
Fans von Slipknot dürfte der folgende Umstand bekannt sein: Die Website der Masken-Metaller hat die Internet-Domain slipknot1.com und eben nicht slipknot.com. Letztere URL hatte sich im Jahr 2001 jemand anders gesichert, wogegen Corey Taylor nun klagen. Dabei geht es eine Patentverletzung durch Domänenbesetzung (geregelt im US-Gesetz Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act) sowie Markenverletzung, wie Domain Name Wire berichtet.

Fans in die Irre geführt

In ihrer Klage argumentieren Slipknot, der Schritt sei nun nötig geworden, weil der Eigentümer von slipknot.com (dessen Identität der Formation nicht bekannt ist) die Domain dafür benutzt, um durch den Band-Namen Profit zu machen. Wird auf einen Link zu Konzert-Tickets, Merchandise und VIP-Packages geklickt, verdient der Besitzer mit.

„Der Domain-Name wurde in einem Bemühen registriert, um von dem guten Willen des Klägers zu profitieren und ahnungslose Website-Besucher auszutricksen — unter dem Eindruck, dass sie eine Website aufsuchen, die der Kläger besitzt, betreibt oder mit ihm in Verbindung steht“, heißt es in der Klageschrift. „Ein Fan des Klägers oder jemand, der sonst wie autorisiertes Slipknot-Merchandise kaufen wollte, würde unzweifelhaft slipknot.com besuchen — in der Annahme, es gehöre zum Kläger — und dann das auf der Seite verlinkte Slipknot-Merchandise kaufen, wodurch dem Kläger Schaden entsteht.“

Weiter gibt der Anwalt von Slipknot zu Protokoll: „Der Name des Registranten von slipknot.com kann in den WHOIS- und ICANN-Datensätzen nicht identifiziert werden. Dort wird die Adresse eines Postfachs für einen Registranten auf den Cayman Island angezeigt. Woanders in diesen Datensätzen finden sich ‚technische‘ und ‘administrative‘ Kontaktinformationen. Dabei wird eine Organisation namens ‚Slipknot Online Services, Ltd‘ zusammen mit derselben Adresse auf den Cayman Islands aufgeführt. Eine Suche nach dieser Organisation zeigt jedoch, dass sie in keinem Staat der USA registriert ist.“


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

