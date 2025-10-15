Slipknot werkeln bekanntlich gerade an neuer Musik — in ihrem eigenen Tempo, versteht sich. Daher ist es mehr als verständlich, wenn sich die Fans mittlerweile wundern, wann es endlich so weit ist, dass Corey Taylor und Co. mit etwas Vorzeigbarem um die Ecke biegen. Hierzu hat nun der neue Schlagzeuger Eloy Casagrande (ehemals bei Sepultura) etwas beizutragen. Das ist jedoch nicht mehr als ein Vertrösten darauf, dass die Alternative-Metaller an Song-Ideen herumbasteln.

Weiter am Machen

Bei der Drummer’s Review gab der Slipknot-Musiker zu Protokoll: „Was ich euch im Augenblick sagen kann, ist, dass wir am Kochen sind. Wir machen auf jeden Fall etwas neue Musik. Ja, das machen wir. Seit ich bei der Band eingestiegen bin, haben wir an ein paar Ideen gearbeitet. Wir tauschen weiter Gitarren-Riffs und Drumbeats aus. Wir machen also etwas. Außerdem hatten wir ein paar Jamsessions. Also haben wir jetzt eine Menge Material. Wir müssen uns einfach hinsetzen und alles zusammenfügen, zu jammen anfangen. Und das passiert. Es ist schon passiert. Und es wird in der Zukunft geschehen. Neues Material kommt also sicher.“

Im Mai 2024 teaserten Slipknot einen neuen Track namens ‘Long May You Die’ an, der bei den ersten Sessions mit Eloy Casagrande entstanden sein soll, bislang jedoch nicht veröffentlicht wurde. Zuletzt verriet Gitarrist Jim Root im Turning Wrenches-Podcast, dass er insgesamt zehn Einfälle für Slipknot-Lieder hat: „Ich habe ungefähr sechs neue Arrangements, die ich für würdig halte, sie dem Rest der Jungs zu zeigen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sachen, die ich für nicht würdig halte, um auf einem Slipknot-Album zu sein, werde ich den Kerlen gar nicht erst präsentieren. Dabei gibt es genug Platz, sodass jeder seine Einfälle dazu einbringen kann und wir es auf Album-Niveau bringen können. Im Augenblick reden wir von sechs Liedern und vier weiteren, an denen ich arbeite. Und ich hätte gerne 20 oder 25 Ideen, bevor wir tatsächlich mit der Vorproduktion und dem Umschreiben und Neuarrangieren und damit, dass Corey Texte schreibt, anfangen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.