Megadeth haben Mitte August das Ende der Band eingeläutet. Das finale Studioalbum der Thrash-Legenden soll am 23. Januar 2026 erscheinen. Anschließend soll es auf eine ausgedehnte Welttournee gehen. Im Interview mit dem britischen Kerrang!–Magazin verrät Dave Mustaine nun, wie ausgedehnt diese tatsächlich werden wird.

Lang lebe Mustaine!

„Wir können locker davon ausgehen, dass wir noch drei bis fünf Jahre auf Tournee sein werden“, sagt der Megadeth-Boss. Zu den Beweggründen für eine derart lange Tour äußert sich Mustaine nicht. Entweder will sich die Band nach über vier Dekaden wirklich gebührend von allen Fans auf dem Globus verabschieden, oder der Ruhestand soll doch noch ein bisschen hinausgezögert werden. „Wenn wir das so lange machen, dann, verdammt, werde ich auf einen Geburtstag blicken, an den ich gar nicht denken will“, fügt er jedoch hinzu, und bezieht sich damit auf die Tatsache, dass er 2031 70 Jahre alt wird.

Als jemand, der seine Drogen- und Alkoholsucht überwunden und Kehlkopfkrebs besiegt hat, fügt Mustaine hinzu: „Ich bin nicht auf Langlebigkeit und Ähnliches fixiert und will nicht zu denen gehören, die bis in ihre Achtziger spielen können. Ich muss mir immer wieder vor Augen halten, dass Menschen leben und sterben. Und ich muss gut auf mich selbst achten.“

(K)ein Cover

Dann geht es im Gespräch noch um das neue Album. Nebst zehn neuen Liedern enthält die Platte Metallicas ‘Ride The Lightning’ als Bonustrack. Dave Mustaine, der bis 1983 selbst bei Metallica spielte, gehe es darum, „den Kreis zu schließen“ und „den Ursprung zu respektieren“. Er erklärt außerdem: „Wenn man schon einen Song covert, muss er mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sein.“ Jedoch würde er das Stück nicht als Cover bezeichnen. „Denn ich habe den Song auch geschrieben. Ich denke, andere werden das anders sehen, aber wenn ihr mich fragt, halte ich es nicht für ein Cover.“

Auf die Frage, ob er finde, dass seine Version besser als das Original sei, antwortet Mustaine: „Als wir fertig waren, haben wir sie ein paar Leuten vorgespielt, und viele von uns sind Fans der Band und des Songs. Sie wussten also, was sie da hörten, A vs. B, und der allgemeine Konsens war ziemlich ähnlich – dass wir eine gelungene Hommage geschaffen haben. Ich denke, wir haben es mindestens genauso gut gemacht – es ist nur ein bisschen schneller.“

