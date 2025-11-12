Toggle menu

Gebrauchte Kirk Hammett-Gitarre steht zum Verkauf

Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien
Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien
Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.
von
Kirk Hammetts Gitarre, die er während des finalen Black Sabbath-Konzerts spielte, kann jetzt ersteigert werden.
Vor kurzem verkündete Gibson, dass Kirk Hammett eine seiner Gitarren im Rahmen einer Wohltätigkeits-Auktion zur Versteigerung bereitstellen wird. Die Gitarre kam bei dem letzten Black-Sabbath Konzert in Birningham zum Einsatz. Kirk Hammett ist einer von 15 Künstlern, deren Gitarren bei der Auktion angeboten werden.

Eine von 15 Gitarren

Die „Played, Worn & Torn“-Serie ist eine Reihe, die von Gibsons Non Profit-Arm Gibson Gives und dem kalifornischen Auktionshaus Julien’s Auctions ins Leben gerufen wurde. Die Auktion beinhaltet 15 unterschriebene und auf der Bühne genutzte Gitarren bekannter Künstler. Mit dabei sind unter anderem Instrumente von den Beatles, Prince und Eddie Van Halen sowie weitere Gegenstände bekannter Musiker.

Nun stellt auch Metallicas Kirk Hammett eine seiner Gitarren der „Played, Worn & Torn“-Serie zu Verfügung. Die weiße SG kam während des finalen „Back To The Beginning“-Konzertes in Birningham zum Einsatz. Hammett spielte sie bei Metallicas Black Sabbath-Tribute-Performance von ‘Hole In The Sky’.

Für einen guten Zweck

Gibsons Non Profit-Organisation unterstützt Musikerziehung, LGBTQ-inklusive Initiativen und Gesundheitsorganisationen. Die Auktion findet vom 20 bis 21 November in Nashville im Musicians Hall Of Fame & Museum statt. Die Erlöse gehen ausschließlich an Gibson Gives.

