Kirk Hammett und Gibson machen schon seit einiger Zeit gemeinsame Sache. Nun haben sich der Metallica-Gitarrist und der Instrumentenhersteller für eine weitere Kollaboration zusammengetan: Und zwar für „eine mutige neue Akustikgitarre von Gibson Custom“. Mit den meisterlichen Instrumentenbauern in Bozeman, Montana entstand dabei die Gibson Custom Kirk Hammett Raven, „ein majestätisches Gegenstück zur legendären Gibson Hummingbird“.

Edles Teil

Allein die Tatsache, dass die Axt aus der Custom-Abteilung stammt, ist ein Hinweis darauf, dass es sich um ein exquisites Instrument handelt. Daher dürfte auch der stattliche Preis von 5.099 Euro nicht verwundern. Angst davor zu haben, dass man die Kohle ausgibt, braucht man allerdings nicht zu haben, denn diese neue Westerngitarre kommt beziehungsweise kam lediglich in limitierter Stückzahl auf den Markt — und ist bereits ausverkauft.

So gab es weltweit nur 100 Sechssaiter davon — zu erstehen bei autorisierten Gibson-Händlern, den eigenen Läden von Gibson sowie auf www.gibson.com. Im Gegensatz zur Hummingbird kommt die Kirk Hammett Raven in dunkler Farbe daher. Die Decke besteht aus Sitka-Fichte, während Rücken, Seiten und Hals aus Mahagoni gefertigt wurden. Für das 20 Bünde umfassende Griffbrett nahm Gibson Ebenholz her. Als Mechaniken kamen Grover Rotomatic Tuner zum Einsatz.

2021, als Kirk Hammett und Gibson ihre Partnerschaft verkündeten, gab Cesar Gueikian, Präsident von Gibson Brands, zu Protokoll: „Es ist eine Ehre, die Ikone Kirk Hammett wieder in der Gibson-Familie willkommen zu heißen. Kirk hat seit Jahrzehnten die Fahne für Hard Rock und Heavy Metal geschwenkt. Und seine Gibson-Gitarren waren seit dem Anfang mit ihm da. Seit seiner ersten Gibson, seiner Flying V, bis hin zu ‚Greeny’ und allem dazwischen, waren Gibson-Gitarren ein wesentlicher Bestandteil von Kirks Sound. Alle hier bei Gibson freuen sich auf diese Kollaboration und sind dankbar dafür, dass uns Kirk dahingehend vertraut, eine neue Partnerschaft einzugehen.“

