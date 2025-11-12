Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Slayer veröffentlichen originales „Hell On Tour“-Notizbuch

Slayer 1986 Los Angeles
Slayer 1986 Los Angeles
Foto: WireImage, Chris Walter. All rights reserved.
von
Slayer haben auf ihrer Website zum 40. Jubiläum von HELL AWAITS (1985) eine Schatzgrube für Fans und Nerds veröffentlicht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Slayer haben zum 40. Jubiläum des HELL AWAITS-Albums in ihrem Slaytanic Verses-Online-Museum eine neue Kollektion veröffentlicht. Darin gibt es das originale Tour-Notizbuch der „Hell On Tour“ durchzustöbern. Die Tournee führte die Band 1985 mit 60 Konzerten durch sieben Länder.

Aufstieg

Das Notizbuch des ehemaligen Tourmanagers Doug Goodman dokumentiert im Detail die wichtigen Aspekte der Tournee. Darunter Reiserouten, logistische Entscheidungen und wie Slayer ihr zweites Album HELL AWAITS vom 15. März bis zum 19. April in die Welt hinaus trugen. Sänger und Bassist Tom Araya und Gitarrist Kerry King erinnern sich in zuvor unveröffentlichten Interviews an die wilden Geschichten, die sie auf der „Hell On Tour“ erleben durften.

In dem Archiv zur Tour können sich Fans Seite für Seite durch das Notizbuch blättern. Dazu gibt es alte Fotos, Merch-Artikel, Strafzettel und Fan- beziehungsweise Hass-Post zu bestaunen. Die Band schreibt auf ihrer Website: „Slayers originales Hell Awaits Tour-Notizbuch von 1985 dokumentiert die entscheidenden Momente, in denen die Band ihren Aufstieg zu internationaler Größe begann – als sich Clubs in Kriegszonen verwandelten und Fans zu einer Legion wurden.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

HELL AWAITS ist das zweite Album der Thrash-Formation und bescherte der Gruppe damals erste Erfolge. Durch die Platte wurde auch Produzent Rick Rubin auf die Musiker aufmerksam. Seine Plattenfirma Def Jam konzentrierte sich in erster Linie auf Hip-Hop. Das schreckte die Band aber in Anbetracht eines Majorlabel-Deals nicht ab.

Rubin produzierte letztendlich das legendäre Album REIGN IN BLOOD (1986), das auch heute noch zu den legendärsten Metal-Platten aller Zeiten gehört.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

40. Jubiläum Archiv Hell Awaits Hell On Tour Museum Notizbuch slayer Tournee
Prong kündigen zwei Alben für 2026 an
Tommy Victor, Prong
Prong haben kommendes Jahr einiges vor. Die Groove-Metaller wollen nicht nur ein Album veröffentlichen, sondern gleich zwei.
Seit der Gründung 1986 haben Prong eine von Besetzungswechseln geprägte Geschichte durchlaufen. Die einzige Konstante ist bis heute Sänger und Gitarrist Tommy Victor. Kommendes Jahr begeht die New Yorker Groove-Metal-Institution allen Widrigkeiten zum Trotz 40. Jubiläum, und das wird gefeiert. Eine Feier jagt die nächste Als Prong kürzlich beim Aftershock Festival zu Gast waren, hat Tommy Victor mit Rock News Weekly über die Pläne für das Jubiläumsjahr gesprochen. Ihm zufolge sei bereits ein Live-Album fertiggestellt. „Es heißt LIVE AND UNCLEANSED und es erscheint ungefähr Ende Februar. Es ist von unserer letzten Tour. Wir haben aus einer Auswahl von 14 verschiedenen…
Weiterlesen
Zur Startseite