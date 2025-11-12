Anfang 2026 bringen Alter Bridge ihr mittlerweile achtes, Band-betiteltes Studioalbum heraus. In einem aktuellen Interview beschäftigt sich Gitarrist Mark Tremonti jedoch bereits mit dem Songwriting für die wiedervereinten Creed, welche seit April 2024 mit ausschließlich altem Material ausgiebig in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgetreten sind. Eigenen Angaben zufolge schraubt der 51-Jährige eifrig an neuen Liedern für die Gruppe mit Sänger Scott Stapp.

Da muss mehr kommen

So gab Mark Tremonti im Interview beim Cutter’s Rockcast auf die Frage an, ob es schon Gespräche mit ihm und den anderen Creed-Mitgliedern über das Arbeiten an neuer Musik gegeben habe: „Ja. Als wir all diese Tourneen gemacht haben, waren wir so beschäftigt, dass es keine Möglichkeit für uns gab, wirklich neue Musik zusammenzustellen. Direkt nach der Tour ein Album aufzunehmen, wäre nicht der richtige Schritt gewesen. Aber fortan haben wir alle Zeit der Welt.

Veranstalter, Agenten und Manager sehen es so: ‚Ihr müsst einen Anreiz für die nächste Tournee haben. Ihr könnt nicht einfach rausgehen und dasselbe noch einmal machen. Also muss da entweder irgendein unglaubliches Live-Paket sein oder neue Musik.‘ Daher habe ich wirklich schwer daran gearbeitet, mir neue Ideen einfallen zu lassen, damit ich mich mit Scott zusammensetzen und zu arbeiten anfangen kann. Aber es wird wahrscheinlich Mitte kommenden Jahres, bis wir damit beginnen.“

Darüber hinaus verriet Mark Tremonti schon im August 2024 in einem Interview mit Guitar Interactive, dass er Bock darauf hat, frisches Creed-Material zu schreiben. „Ich liebe es, Musik zu schreiben, und das auf viele unterschiedliche Arten zu machen. Und ich liebe es, uns selbst herauszufordern. Ich liebe es, herausgefordert zu werden, und für all diese verschiedenen Acts zu schreiben. Wenn man da rangeht, fragt man sich: ‚Wie werde ich das jetzt von meinen anderen Projekten unterscheiden? Wie werden wir dies zu seiner eigenen Sache machen und nicht wie diese andere Band nur mit einem anderen Sänger klingen lassen?‘“

Des Weiteren sprach Mark Tremonti etwas konkreter über die Zielsetzung beim Songwriting für neue Creed-Tracks: „Es soll frisch sein, aber auch das in Ehren und intakt halten, was die Leute an der Band geliebt haben, und auf keine Weise zu progressiv bei Creed zu werden. Das belassen wir bei Alter Bridge und Tremonti. Creed halten wir ein wenig mehr so, wie es damals war — große Melodien und was eben damals funktioniert hat. Auf FULL CIRCLE [2009er-Platte von Creed — Anm.d.A.] sind wir von unserem ursprünglichen Sound etwas abgekommen. Daher halte ich es für gut, ein bisschen mehr zum Originalklang zurückzukehren.“

