Creed: Mark Tremonti muss die Balance halten

Creed in den SiriusXM Studios am 18. Juni 2024 in New York

auch interessant

Zwar machten sowohl Sänger Scott Stapp als auch Gitarrist Mark Tremonti in den vergangenen Monaten Hoffnung auf neue Musik von Creed, jedoch scheint dieses Unterfangen schwieriger als gedacht. Warum, erklärte Tremonti bei Trunk Nation With Eddie Trunk.

Balance der Elemente

Empfehlung der Redaktion Creed: Neues Album soll mehr wie früher klingen Heavy Rock Bereits zu Beginn des Jahres machte Creed-Sänger Scott Stapp Hoffnung auf neue Musik. Nun spricht auch Gitarrist Mark Tremonti darüber. Auf die zukünftigen Pläne von Creed abseits der zurzeit stattfindenden Liveshows angesprochen, antwortete der Gitarrist: „Das ist etwas, von dem wir alle hoffen, dass wir es einfach weitermachen können. Jetzt müssen wir nur noch eine Menge vorplanen. Wir hatten schon viel Vorplanung, als es nur Alter Bridge war. Bei mir war es Alter Bridge, Tremonti und die Sinatra-Band. Aber jetzt, da Creed zu solch einer Kraft in unserer Karriere geworden ist, müssen wir dieser Balance noch ein weiteres Element hinzufügen.

Wir touren mit Creed noch bis zum Jahresende“, fuhr er fort. „Ich habe versucht, die Jungs dazu zu bewegen, eine Neujahrs-Show zu machen, denn das wäre ein lustiger Abschluss für dieses Jahr.“ Jedoch spannen Tremontis andere Projekte ihn ebenfalls ein, was die Planung etwas verkompliziert. „Ich werde im Dezember Sinatra-Shows und Wohltätigkeits-Shows geben. Dann werde ich im Januar für zwei Monate mit Tremonti nach Europa reisen, und dann im März mit Alter Bridge ins Studio gehen. Danach wird es irgendwie zu einem Fragezeichen, ob wir einen kurzen Creed-Durchlauf machen sollen.“

Mehrgleisig

Empfehlung der Redaktion Creed wollten nicht „zu metallisch“ klingen Alternative Rock Creed waren eine der größten Bands der Post Grunge-Welle. Mark Tremonti hätte der Gruppe jedoch gerne einen metallischeren Anstrich verpasst. Tremontis größte Sorge ist, dass sein Soloprojekt „von Creed verschlungen“ werde. „Das ist definitiv ein empfindliches Gleichgewicht.“ Gleichwohl gibt er an, mit Scott Stapp und Co. über die Arbeit an einem neuen Album gesprochen zu haben. „Wir wissen, dass der Hauptgrund für diese Tournee einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir so lange weg waren. Jeder will es sehen. Aber wenn wir das machen… Die Leute wollen neue Musik hören; sie fragen danach. Ich weiß, die meisten Leute würden sich freuen, einfach nur das zu hören, was es bereits gibt. Aber wir sind aktive Songwriter – ich bin aktiver Songwriter. Ich liebe es zu kreieren. Es würde mich langweilen, wenn ich immer nur das Gleiche tun würde. Im Moment habe ich, wie gesagt, vier verschiedene Bands, also bin ich ziemlich zufrieden damit, wo ich stehe. Aber ich möchte auch neue Musik herausbringen.“

Derzeit schreibe er an Stücken für die neue Alter Bridge-Platte. Stellt er jedoch beim Hören fest, dass ein Song „klingt, als könnte er ein Creed-Song sein, dann lege ich ihn beiseite. Es geht also darum abzuwarten, was passiert.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.