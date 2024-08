Creed: Neues Album soll mehr wie früher klingen

Foto: Ron Galella Collection via Getty Images, Ron Galella, Ltd.. All rights reserved.

Seitdem sich Creed letztes Jahr wieder zusammengetan haben, waren sie vorrangig live unterwegs. Doch wie steht es um ein neues Album? Im Januar dieses Jahres erzählte Frontmann Scott Stapp in einem Interview mit Eddie Trunk, dass es „Hoffnung für neue Musik gibt.“ Zudem glaubt er, dass während der Liveshows die alte Chemie zwischen ihm und Mark Tremonti zurückkommen würde und merkte an: „Ich denke, dass etwas Songwriting stattfinden wird. Es wird natürlich und wunderschön sein.“

Empfehlung der Redaktion Creed: Mark Tremonti macht Hatern eine Ansage Heavy Rock In der Vergangenheit waren Creed mit viel Negativität und Hass konfrontiert. Deshalb gibt es jetzt eine Ansage von Mark Tremonti. Nun wurde der Gitarrist von Guitar Interactive gefragt, ob er überhaupt Lust hätte, mit seinen Band-Kollegen an neuer Musik zu arbeiten. „Ja, ich liebe es, Musik zu schreiben und dies auf viele verschiedene Arten zu tun. Ich liebe es, uns selbst herauszufordern und herausgefordert zu werden“, antwortet Tremonti, der obendrein solo und mit Alter Bridge unterwegs ist. „Wenn man für all diese verschiedenen Acts schreibt und sich darauf einlässt, ist es wie: ‘Wie kann ich das von meinen anderen Projekten unterscheiden? Wie können wir daraus etwas Eigenes machen und nicht wie diese andere Band mit dem anderen Sänger klingen?’“

Frischer Look

Auch ging Tremonti auf die mögliche Denkweise bezüglich der Arbeit an neuer Musik ein und sagte: „Ich denke, wir wollen einen frischen Look. Es ist aber auch wichtig zu erkennen, was die Leute an der Band lieben und zu versuchen, das beizubehalten. Wir sollten bei Creed in keiner Weise zu progressiv werden. Das behalten wir uns für Alter Bridge und Tremonti vor. Bei Creed soll es ein bisschen mehr so sein wie früher – die großen Melodien. Genau das, was damals funktioniert hat. Bei FULL CIRCLE haben etwas mehr bekommen. Ich denke, wir sind mit diesem Album ein wenig von unserem ursprünglichen Sound abgewichen. Es wäre gut zu versuchen, etwas mehr zu diesem ursprünglichen Sound zurückzukehren.“

Da Creed noch bis Anfang Dezember auf großer US-Tour sind, wird es wohl noch eine Weile dauern, bis frisches Material veröffentlicht wird. Das Gesagte klingt jedoch schon vielversprechend.

