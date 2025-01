Macht euch bereit: Deserted Fear kündigen die "Veins Of Fire Tour 2025" an! Im April und Mai mit dabei sind Kvaen, Fall Of Serenity und Messticator.

Im April 2025 gehen die Thüringer Melodic Death-Metaller Deserted Fear endlich wieder auf flächendeckende Deutschland-Tournee und bringen ihre mitreißende Liveshow zurück auf die Club-Bühnen. Freut euch auf ein authentisches und intensives Liveset voller Leidenschaft! Als Main Support haben Deserted Fear keine Geringeren als die schwedischen Melodic Death-/Black Metal-Überflieger Kvaen an ihrer Seite, die in der Szene für ihre kompromisslose Power und packenden Hymnen des aktuellen Albums THE FORMLESS FIRES gefeiert werden. Ebenfalls mit dabei: die legendären Death Metal-Veteranen Fall Of Serenity, die mit ihrem 2024er Album OPEN WIDE, O HELL ein fettes Comeback hingelegt haben. Eröffnen werden den Abend die…