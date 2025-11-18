Dave Mustaine gilt durchaus als streitbarer Mann, nun hat sich der Megadeth-Boss mal wieder etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Der Thrash-Metaller ließ im Interview mit dem britischen Metal Hammer seine Gedanken darüber kreisen, wie und wo das finale Konzert seiner Band stattfinden soll. Geht es nach dem einstigen Metallica-Gitarristen, dreht sein Quartett zum letzten Mal die Verstärker allen Ernstes, ohne Witz, ohne Ironie, im Weltraum auf.

Völlig losgelöst

„Ich hoffe, wir werden oben im Weltall spielen“, stellt Dave Mustaine in den Raum. „Ich finde, das wäre ein wirklich passender Höhepunkt. Dabei rede ich nicht über einen Parabelflug. Ein Gig auf dem Mond, eine komplette Mondlandung — das wäre cool.“ Auf diese womöglich aktuell noch etwas weit hergeholte Idee kommt der Megadeth-Frontmann und -Gitarrist durch die jüngsten Ausflüge in den Weltraum von verschiedenen Prominenten wie Pop-Star Katy Perry, ‘Star Trek’-Ikone William Shatner und den Milliardär Richard Branson.

„Ich habe gesehen, dass sie einen Haufen Prominente ins Weltall geschossen haben, und dachte mir: ‚Wenn sie das machen, warum nicht auch ich?‘“, gibt sich Dave Mustaine optimistisch. „So schaue ich mir einfach an, wie sich das alles entwickelt. Ich weiß, dass Elon Musk und Richard Branson an interstellarer Raumfahrt gearbeitet haben. Daher glaube ich, dass Menschen viel früher in den Weltraum reisen werden, als man denkt.“

Pi mal Daumen

Gewiss waren auch die Kollegen aus United Kingdom etwas verblüfft über diese Gedankenspiele, weswegen sie nachhakten, ob der 64-Jährige womöglich zu scherzen wagt. „Leute reisen jetzt schon in einer Höhe von über 40.000 Fuß [circa zwölf Kilometer — Anm.d.R.]“, entgegnet der Rotschopf, und argumentiert weiter: „Und wenn man in diese Schicht der Atmosphäre gelangt, ist man im Grunde bereits im Weltraum. Also glaube ich wirklich, dass es geschehen wird. Die Frage ist: Werden Menschen dazu in der Lage sein, auf dem Mond zu wohnen?“

Die Höhe von zwölf Kilometern legt Dave Mustaine allerdings deutlich zu großzügig aus, schaut man sich die verschiedenen Definitionen davon an, ab wann der Weltraum beginnt. Die Fédération Aéronautique Internationale (FAI) legt die Grenze zum Weltraum zum Beispiel anhand der Kármán-Linie fest: Bei 100 Kilometern Höhe über dem Meeresspiegel. Für die NASA und die US Air Force beginnt der Weltraum jedoch schon aber einer Höhe von 50 Meilen (rund 80 Kilometer).

Reite den Blitz

Doch damit nicht genug — der Musiker sinniert weiter: „Ich persönlich würde niemals auf einem Planeten fern von der Erde leben wollen. Leute haben über eine Reise zum Mars geredet, doch alles, was ich mir dazu vorstellen kann, ist, dass plötzlich jemand sagt: ‚Ich habe meine Zahnbürste vergessen!‘ Das wäre der längste Flug überhaupt.“ Mustaines Einfall, für das finale Megadeth-Album ‘Ride The Lightning’ von Metallica zu covern, an dessen Komposition er beteiligt war, war im Vergleich dazu sicher die bessere Idee.

