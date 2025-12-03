Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Parkway Drive müssen das Park Waves-Festival absagen

Parkway Drive
Parkway Drive
Foto: PR, Third Eye Visuals. All rights reserved.
von
Das diesjährige Park Waves-Festival wird abgesagt. Grund dafür sind die steigenden Kosten in der Musikindustrie.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Parkway Drive mussten am 02.12.2025 eine bedrückende Nachricht kundtun: Das bandeigens organisierte Festival Park Waves wird abgesagt. Die Band lud ein Statement auf Instagram hoch.

Zu hohe Kosten

Darin heißt es: „Das hier ist eine Nachricht, von der wir nie gedacht hätten, dass wir sie verkünden müssen, und es fällt uns sehr schwer. Park Waves Australien ist abgesagt. Allein das hier zu schreiben, fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube, aber so sieht es aus: Ein weiteres Festival wird von den steigenden Kosten in unserer Unterhaltungsindustrie zerstört.

Es tut weh, ein weiteres Opfer dieses Kapitels der australischen Musikszene zu sein. Wir haben jede Möglichkeit, diesen Traum am Leben zu erhalten, ausgeschöpft, aber die Realität der Umstände lässt ihn nicht zu. Wir danken allen, die Tickets gekauft haben, und allen, die weiterhin Live-Musik in diesem Land unterstützen. Bitte denkt daran, dass eure Unterstützung das ist, was diese Kultur am Leben erhält und dazu beiträgt, in den schlechtesten Zeiten stark zu bleiben. Die Tickets werden vollständig zurückerstattet und die Käufer wurden per E-Mail kontaktiert.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Von Deutschland nach Australien

Das Park Waves-Festivals ist ein von Parkway Drive ins Leben gerufenes Tournee-Festival. Für seine Premiere hatten die Australier Deutschland auserkoren. Es fand zum ersten Mal am 6. Juli 2024 am Elbufer in Dresden statt. Das damalige Line-up bestand aus Alpha Wolf, Dying Fetus, Erra, Fit For A King, Thy Art Is Murder und – selbstverständlich – Parkway Drive selbst.

Nun wollten Parkway Drive ihr Festival mit Zirkus-Flair mit in die Heimat bringen. Geplant waren die Tourneestopps Perth, Adelaide, Geelong, Scoresby, Bendigo, Wollongong, Eastern Creek, Maitland, Toowoomba, Byron Bay und Sandstone Point in einem Zeitraum 14. Februar 2026 bis zum 15. März 2026. Für das Line-up waren neben Parkway Drive The Amity Affliction, Northlane, Alpha Wolf und Story Of The Year vorgesehen.

Anlässlich ihres zwanzigsten Jubiläums tourten Parkway Drive zuletzt durch Europa. Darunter waren auch Tourneestopps in Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Stuttgart und München. METAL HAMMER blickt mit der Band zurück und nach vorne in der Titelgeschichte der Oktober-Ausgabe 2025.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

abgesagt Festival Kosten Musikindustrie Park Waves Parkway Drive Teuer
Ozzy: Back To The Beginning wird wohl regelmäßiges Festival
Schnappschuss während des mehrstündigen Live-Abschieds von Black Sabbath und Ozzy Osbourne im Villa Park am 5. Juli 2025 in Birmingham
Das würde Ozzy Osbourne bestimmt freuen: "Back To The Beginning" scheint als wiederkehrendes Festival zurückzukommen.
Ozzy Osbourne konnte beim "Back To The Beginning"-Festival am 5. Juli 2025 einen gebührenden Abschied von der Live-Bühne und seinen Fans feiern. Auch wenn der "Prinz der Dunkelheit" 17 Tage danach durch einem Herzinfarkt ums Leben kam, scheint es das Open Air weiter zu geben. Dies berichtet zumindest die britische Zeitung The Mirror. Nachfolger des Ozzfest? Demnach hat die von Ozzy Osbourne gegründete Firma Monowise Ltd in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Marke für den Festival-Namen angemeldet. Dabei wurde rechtlicher Schutz sowohl für Live-Veranstaltungen als auch Merchandise beantragt. Des Weiteren soll hierzu auch eine Anmeldung im Vereinigten Königreich in…
Weiterlesen
Zur Startseite