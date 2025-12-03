Parkway Drive mussten am 02.12.2025 eine bedrückende Nachricht kundtun: Das bandeigens organisierte Festival Park Waves wird abgesagt. Die Band lud ein Statement auf Instagram hoch.

Zu hohe Kosten

Darin heißt es: „Das hier ist eine Nachricht, von der wir nie gedacht hätten, dass wir sie verkünden müssen, und es fällt uns sehr schwer. Park Waves Australien ist abgesagt. Allein das hier zu schreiben, fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube, aber so sieht es aus: Ein weiteres Festival wird von den steigenden Kosten in unserer Unterhaltungsindustrie zerstört.

Es tut weh, ein weiteres Opfer dieses Kapitels der australischen Musikszene zu sein. Wir haben jede Möglichkeit, diesen Traum am Leben zu erhalten, ausgeschöpft, aber die Realität der Umstände lässt ihn nicht zu. Wir danken allen, die Tickets gekauft haben, und allen, die weiterhin Live-Musik in diesem Land unterstützen. Bitte denkt daran, dass eure Unterstützung das ist, was diese Kultur am Leben erhält und dazu beiträgt, in den schlechtesten Zeiten stark zu bleiben. Die Tickets werden vollständig zurückerstattet und die Käufer wurden per E-Mail kontaktiert.“

Von Deutschland nach Australien

Das Park Waves-Festivals ist ein von Parkway Drive ins Leben gerufenes Tournee-Festival. Für seine Premiere hatten die Australier Deutschland auserkoren. Es fand zum ersten Mal am 6. Juli 2024 am Elbufer in Dresden statt. Das damalige Line-up bestand aus Alpha Wolf, Dying Fetus, Erra, Fit For A King, Thy Art Is Murder und – selbstverständlich – Parkway Drive selbst.

Nun wollten Parkway Drive ihr Festival mit Zirkus-Flair mit in die Heimat bringen. Geplant waren die Tourneestopps Perth, Adelaide, Geelong, Scoresby, Bendigo, Wollongong, Eastern Creek, Maitland, Toowoomba, Byron Bay und Sandstone Point in einem Zeitraum 14. Februar 2026 bis zum 15. März 2026. Für das Line-up waren neben Parkway Drive The Amity Affliction, Northlane, Alpha Wolf und Story Of The Year vorgesehen.

Anlässlich ihres zwanzigsten Jubiläums tourten Parkway Drive zuletzt durch Europa. Darunter waren auch Tourneestopps in Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Stuttgart und München. METAL HAMMER blickt mit der Band zurück und nach vorne in der Titelgeschichte der Oktober-Ausgabe 2025.

