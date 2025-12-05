Megadeth stellen sich breit auf, was ihr Band-betiteltes Abschiedsalbum angeht, welches am 23. Januar 2026 auf die Märkte dieser Welt kommt. So kommt am selben Tag auch eine Dokumentation über Dave Mustaine und Co. in die Lichtspielhäuser dieser Welt. Mit Unterstützung des Filmverleihs Trafalgar Releasing kann man sich ‘Behind The Mask’ anschauen, in dem die 40-jährige Karriere der Thrash-Metaller beleuchtet wird. Tickets für die über 1.000 Kinos weltweit gibt es ab Donnerstag, den 11. Dezember 2025 — weitere Informationen finden sich auf megadethfilm.com.

Der Kreis schließt sich

Der Streifen ‘Megadeth: Behind The Mask’ soll ein „cineastisches Vermächtnis-Event“ werden — und zwar in mehr als 35 Ländern. Dave Mustaine, seines Zeichens Gründer und Mastermind der Formation, gewährt Einblick ins Innenleben der Gruppe, erzählt bislang nicht bekannte Geschichten aus der Vergangenheit des Quartetts und des kreativen Feuers, das sie antreibt. Eingewebt darin erleben wie Zuschauer die Weltpremiere des neuen und finalen Studiowerks der US-Amerikaner — unter anderem mittels eines Rückblick-Interviews sowie eines Track-by-Track von und mit Mustaine.

„Diese Hörerlebnis wird fantastisch sein“, freut sich der Megadeth-Chef. „Ich kann es nicht erwarten, es mit Tausenden meiner engsten Freunde auf der Welt zu erleben. Ich habe so viel Dankbarkeit für alle, die dabei geholfen haben, diesen Film zum Leben zu erwecken — besonders für euch Fans! Nun lasst uns das angehen — und reicht mir das Popcorn!“

Darüber hinaus meldet sich noch Kymberli Frueh, EVP Programming & Content Acquisitions bei Trafalgar Releasing, zu Wort: „Wir sind begeistert, die Fans für einen exklusiven ersten Höreindruck des letzten Studioalbums von Megadeth, welches den Kreis ihrer Karriere schließt, zusammenzubringen. Das ist nicht nur ein weiterer Megadeth-Longplayer. Damit einher geht eine kühne Neugestaltung. Dieses Kinoerlebnis feiert die Riffs, die Intensität und den kompromisslosen Spirit, welche Megadeths Vermächtnis definiert haben. Wir können es nicht erwarten, diesen Augenblick mit den Fans zu erleben, die die Band auf jedem Schritt des Weges begleitet haben.“

Aus dem neuen Album haben Sänger/Gitarrist Dave Mustaine, Lead-Gitarrist Teemu Mäntysaari, Bassist James LoMenzo sowie Schlagezuger Dirk Verbeuren mit ‘I Don’t Care’ und ‘Tipping Point’ bereits zwei Tracks ausgekoppelt. Des Weiteren covern die Musiker den Metallica-Klassiker ‘Ride The Lightning’, den Mustaine gemeinsam mit James Hetfield, Cliff Burton und Lars Ulrich für das 1984er-Opus der „Four Horsemen“ komponiert hat.

—

