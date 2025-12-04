Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Marty Friedman hatte Megadeth nichts mehr zu geben

Marty Friedman am 14. April 2023 in der Brooklyn Bowl in Nashville
Marty Friedman am 14. April 2023 in der Brooklyn Bowl in Nashville
Foto: Getty Images, Terry Wyatt. All rights reserved.
von
Marty Friedman blickt ohne Bedauern auf seinen Abgang bei Megadeth zurück. Der Aufbruch zu japanischen Ufern hat sich 2003 aufgedrängt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Marty Friedman hat sich in der jüngsten Folge von Kylie Olssons YouTube-Sendung Life In Six Strings daran zurückerinnert, wie es für ihn war, vor über zwanzig Jahren mit Megadeth abzuschließen und einen Neustart in Japan zu wagen. In der unterhaltsamen Episode geht es überdies ums Essen, das japanische Hauptquartier von Fender und Taxifahren.

Zeit für etwas Noise

Zunächst sollte Marty Friedman darüber Auskunft geben, wie es für ihn als international erfolgreicher Metaller war, in die japanische Musikszene einzutauchen. „Als ich damals hierher gezogen bin, war ich zwar schon unzählige Male in Japan, aber stets als internationaler Künstler. Und wenn man das so macht, kümmern sich andere um jede einzelne Sache. Als ich dann alleine zurückkam, gab es natürlich nichts davon. Außerdem wollte ich nicht in der internationalen Musikszene sein, ich wollte in der einheimischen Musikszene sein. Es ist eine andere Welt, andere Menschen, andere Kontakte. Ich kannte niemanden, also habe ich bei null angefangen und hatte wirklich nichts.

Obwohl ich in den zehn Jahren zuvor Platinalben mit Megadeth hatte — japanische Musik-Fans kennen nicht wirklich die größten US-amerikanischen Gruppen. Ich wollte also in diese Welt gelangen — und das geschah eine Person nach der anderen, ein Kontakt nach dem anderen. Dann fing ich an, mit einer Sängerin namens Aikawa Nanase zusammenzuarbeiten, von der ich ein riesiger Fan war. Ich hörte mir ihre Musik in der Wüste [von Arizona, wo Marty Friedman zuvor lebte — Anm.d.A.] sowie auf Tour in den USA und in Europa an, überall. Ich konnte nicht glauben, dass ich in ihrer Band war. Da habe ich zum ersten Mal einen Fuß in die Tür der heimischen Musikszene gekriegt — und hatte großes Glück.“ 

Sonos Beam (Gen 2) - Soundbar - kabellos - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b/g/n/ac, schwarz
Sonos Beam (Gen 2) - Soundbar - kabellos - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b/g/n/ac, schwarz Für € 349,00 bei Amazon kaufen

Des Weiteren sollte Marty Friedman ausführen, ob er ein wenig Bammel hatte, nach seinem Abgang bei einer erfolgreichen Gruppe nach Japan auszuwandern. „Als ich bei Megadeth ausgestiegen bin, wusste ich, dass es an der Zeit war, die Band zu verlassen. Ich hatte nichts mehr, was ich der Band geben konnte. Sie hatten nichts mehr für mich — also war es eine gute Zeit dafür, dass das geschieht.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Vor Megadeth spielte Friedman mit Jason Becker bei Cacophony. Seit seinem Neustart in Tokio hat der 62-Jährige 15 Soloalben veröffentlicht, war damit mehrfach in den Top 10 der japanischen Charts vertreten und trat in den größten Locations des Landes auf — wie zum Beispiel dem Budokan. Am 4. November 2016 ernannte ihn die japanische Regierung zum „Botschafter des japanischen Kulturerbes“.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

CACOPHONY Dave Mustaine Japan Jason Becker Lead-Gitarrist Marty Friedman Megadeth
Megadeth-Abschiedstournee: Termine für Europa angekündigt
Megadeth
Megadeth haben eine Reihe Termine für ihre Abschiedstournee im kommenden Jahr bekanntgegeben, darunter auch ein paar im DACH-Raum.
Am 23. Januar 2026 erscheint das Band-betitelte und finale Album von Megadeth. Im Februar starten Dave Mustaine und seine Mannen ihre Abschiedstournee. Erst geht es durch Kanada, dann stehen einige Termine in Südamerika auf dem Plan. Ab dem 2. Juni sind Megadeth in europäischen Gefilden unterwegs. An diesem Abend stehen die Thrasher als Support für Iron Maiden in der Heinz von Heiden Arena in Hannover auf der Bühne. Nach einem Zwischenstopp in den Niederlanden geht es am 7. Juni im Amphitheater Gelsenkirchen weiter – diesmal als Headliner. Auch in Österreich und der Schweiz steht jeweils ein Termin an. Ob noch…
Weiterlesen
Zur Startseite