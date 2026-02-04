Megadeth erreichen erstmals die Spitze der Billboard Charts

Obwohl Megadeth seit mehr als 40 Jahren existieren, gelang es den Thrash Metal-Legenden bisher noch nie, den ersten Platz der Billboard-Charts zu erklimmen. Bis jetzt. Mit ihrem Band-betitelten Album MEGADETH (hier Review lesen), dem voraussichtlich letzten ihrer Karriere, können Dave Mustaine und Co. endlich auf dem Chart-Thron Platz nehmen.

Später Erfolg

Laut Billboard verkauften Megadeth in der ersten Woche 73.000 Alben in den USA. Für die Band stellt das einen Meilenstein dar. Selbst mit Alben wie COUNTDOWN TO EXTINCTION (1992), RUST IN PEACE (1990) oder YOUTHANASIA (1994) konnten sie diese Marke nicht erreichen. Bisher war der zweite Platz mit COUNTDOWN TO EXTINCTION die höchste Platzierung eines Megadeth-Albums in den Billboard 200. DYSTOPIA (2016) und THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! (2022) landeten jeweils auf Platz drei.

Obwohl dies zweifellos ein großer Erfolg für Megadeth darstellt, wies Billboard darauf hin, dass es hierbei um die niedrigsten Verkaufszahlen in der ersten Woche für ein Album auf Platz eins seit Mai 2025 handle. An der Freude der Band ändert dies scheinbar nichts. Nach der Bekanntgabe der Chart-Platzierung zeigte sich Dave Mustaine dankbar für den guten Start des Albums.

„Nach 40 Jahren, in denen wir Megadeth-Musik veröffentlicht und Konzerte rund um den Globus gespielt haben, bin ich in diesem Moment unendlich dankbar. Dass unser letztes Megadeth-Album gleichzeitig unser erstes Nummer eins-Album ist, bestärkt mich nur in meinem Wunsch, auf dem Höhepunkt abzutreten“, so Mustaine. „Vielen Dank an meine Familie, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo, Dirk Verbeuren und Chris Rakestraw – und an all unsere Fans, die das möglich gemacht haben. Ohne euch wären Megadeth nicht so erfolgreich. Mein Dank gilt auch den Leuten hinter den Kulissen: unserem Management, Danny Nozell, Justis Mustaine, Steve Ross von CTK und unserem Label BLKIIBLK/Tradecraft.“

