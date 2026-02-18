Das komplette Interview mit Dave Ellefson findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Dave, wie UNBREAKABLE muss man sein, um so lange in diesem Geschäft zu überleben?

Dave Ellefson: Ich glaube, man muss vor allem flexibel sein. Vielleicht hätten wir das Album eher FLEXIBLE nennen sollen. (lacht) Aber UNBREAKABLE klingt mehr nach Metal. Ich bin dankbar, dass ich in einer guten Familie auf einem Bauernhof in Minnesota aufgewachsen bin. Ich habe früh gelernt, was richtig und falsch ist, und eine starke Arbeits-ethik entwickelt. Musiker war ich eigentlich schon ab zwölf, als ich meinen ersten Bass bekam. Ich begann sofort, in Bands zu spielen.

In den folgenden sechs Jahren sammelte ich einige Erfahrung. Als ich 1983, direkt nach der Highschool, nach Hollywood, Kalifornien kam, öffnete mir das die Augen. Plötzlich lebten all meine Helden – Eddie Van Halen, Kiss und viele andere – in derselben Straße wie ich. Sie waren keine Poster mehr an meiner Wand, sie waren meine Nachbarn. Das war ein riesiger Weckruf. In diesem Moment wusste ich: Das ist mein Weg. Ich gehe nicht zurück, um Landwirt in Minnesota zu werden!

„Es geht darum, das große Ganze zu sehen.“

MH: Gab es nie diese Überlegung während deiner Karriere?

DE: Im Nachhinein betrachtet hätte mich die Landwirtschaft vermutlich reicher gemacht. (lacht) Ich hätte Land besessen und wäre genau wie meine Familie gut abgesichert gewesen. Vielleicht hätte ich den Hof übernehmen sollen. Vor dem Tod meiner Mutter habe ich mit ihr über dieses Thema gesprochen. Sie sagte mir, dass ich ein viel erfüllteres Leben hatte, weil ich den Hof verlassen habe. Sie liebte Elvis, das People Magazine, dieses ganze Hollywood-Ding. Mein Weg war also von meinen Eltern abgesegnet.

MH: Glaubst du, Resilienz ist etwas, mit dem man geboren wird, oder etwas, das man im Lauf des Lebens lernen muss?

DE: Ich musste Resilienz lernen. Besonders durch die Rückschläge, die man in unserem Geschäft erlebt, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht und man keinen Ausweg sieht. Dann heißt es ganz klar: untergehen oder schwimmen. Was mir meine Familie mitgegeben hat, ist Urteilsvermögen. Und Urteilsvermögen ist im Grunde Weisheit. Nicht sofort impulsiv zu reagieren, sondern einen Schritt zurückzutreten, zu analysieren und sich zu fragen: Bin ich wirklich bereit, für dieses eine Argument alles aufs Spiel zu setzen? Oder ziehe ich mich zurück und sage mir: Auch das wird vorübergehen. Viele Leute fragen mich, wie ich all die Jahre bei Megadeth überlebt habe. Genau das ist die Antwort. Es geht darum, das große Ganze zu sehen. Ich wollte den Krieg gewinnen, nicht jedes einzelne kleine Gefecht. Und letztlich habe ich genau das getan.

„Das Kapitel ist für mich komplett geschlossen.“

MH: Verfolgst du noch Megadeths Karriere und hast dir beispielsweise die Lieder ihres letzten Studioalbums angehört?

DE: Nein, das interessiert mich nicht mehr. Manchmal schicken mir Leute neue Songs zu, aber die öffne ich erst gar nicht. Das Kapitel ist für mich komplett geschlossen.

