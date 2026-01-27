Toggle menu

David Ellefson kommt erneut auf „Bass Warrior Tour“

David Ellefson mit Megadeth in Paris, 28. January 28 2020.
David Ellefson mit Megadeth in Paris, 28. January 28 2020.
Foto: Redferns via Getty Images, David Wolff - Patrick. All rights reserved.
von
David Ellefson kann offenbar nicht genug von Europa bekommen und kehrt schon bald mit einer Besonderheit in hiesige Gefilde zurück.
Ähnlich wie vergangenen Herbst kündigt der einstige Megadeth-Bassist David Ellefson relativ spontan eine Europareise an. Schon im März geht es wieder auf „Bass Warrior Tour“. Ellefson und seine Solo-Band präsentieren erneut ausgewählte Stücken aus seiner vier Jahrzehnte währenden Karriere, darunter Megadeth-Klassiker, Solomaterial sowie weitere Hard Rock- und Metal-Favoriten. Höhepunkt des Programms soll jedoch die vollständige Aufführung des Megadeth-Albums COUNTDOWN TO EXTINCTION von 1992 sein.

Voller Terminkalender

Der Bassist meint, die Tournee sei für „Fans in ganz Europa zu einem jährlichen Fest geworden. Dieses Jahr freue ich mich besonders darauf, das Album COUNTDOWN TO EXTINCTION in voller Länge auf der Tour zu spielen. Es war schon immer eines meiner Lieblingsalben in meiner Diskografie, und ich freue mich darauf, diese Songs im März mit meinen Fans auf der Tour zu feiern.“ Unterstützt wird David Ellefson dabei wieder von dem italienischen Gitarristen und musikalischen Direktor Andy Martongelli.

„Bass Warrior Tour“ 2026 – DACH-Termine

  • 18.03. A-Wien, Reigen Live
  • 24.03. Reichenbach, Bergkeller
  • 28.03. CH-St. Maurice, Manoir Pub
Ob dies eine Art Trotzreaktion darauf ist, dass Ellefson nicht bei der Abschiedstournee von Dave Mustaine und Co. dabei sein darf? Nachdem diese angekündigt wurde, hat der Bassist mehrfach in Interviews angegeben, dass er als Gründungsmitglied von Megadeth gern Teil der Sause wäre. Dafür hat sich etwas anderes ergeben. Im November meldeten sich Metal Church mit einer neuen Besetzung zurück. Zu dieser gehört fortan auch David Ellefson.

Es scheint, als habe der 61-Jährige dieses Jahr viel zu tun. Zum einen gaben Metal Church an, „für 2026 umfangreiche Tour-Aktivitäten“ zu planen. Zum anderen stehen neben der „Bass Warrior Tour“ noch zahlreiche Auftritte mit Basstory, Ellefson-Soto und Kings Of Thrash an. Zuletzt war Ellefson mit Metal Allegiance unterwegs – die Supergroup, der auch andere Szene-Größen wie Mike Portnoy (Dream Theater), Alex Skolnik (Testament) sowie viele weitere Gastmusiker gehören.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Bass Warrior Tour Countdown To Extinction David Ellefson komplettes Album Megadeth Solo Tour Tournee
