Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tobias Forge nimmt Musik auf — aber nicht für Ghost

Ghost-Boss Tobias Forge bei der Premiere des Konzertfilms ‘Rite Here Rite Now’ am 18. Juni 2024 in London
Ghost-Boss Tobias Forge bei der Premiere des Konzertfilms ‘Rite Here Rite Now’ am 18. Juni 2024 in London
Foto: Getty Images, John Phillips. All rights reserved.
von
Wie Strippenzieher Tobias Forge andeutet, gönnen sich die schwedischen Okkultmetaller Ghost vorerst offenbar eine Verschnaufpause.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Ghost haben kürzlich ihre Neuinterpretation des Pet Shop Boys-Klassikers ‘It’s A Sin’ veröffentlicht. Insofern drängt sich bei Interviews tatsächlich die Frage auf, ob der Track womöglich ein Vorbote für eine EP ist. Im Gespräch bei Global News sollte Bandmastermind Tobias Forge dazu Stellung nehmen. Bei dieser Gelegenheit gestand der Schwede, dass es derzeit keine konkreten Pläne für seine Formation gibt, er jedoch gerade Musik einspielt — allerdings nicht für Ghost.

Die Zukunft ist offen

„Nein, Stand jetzt kommt keine EP“, stellte Forge klar. „Abgesehen von der Tournee [durch Nordamerika — Anm.d.A.], die wir gerade machen, haben wir nichts anderes geplant. Also ist die Zukunft im Augenblick sehr offen. In kreativer Hinsicht habe ich eine Menge zu tun. Tatsächlich nehme ich zurzeit auf, aber es ist keine EP mit Covern und auch kein neues Ghost-Album. Ich weiß also tatsächlich nicht genau, wann irgendwas passieren wird. Und das ist eine gute Sache, denn seit 15 Jahren waren wir ununterbrochen am Machen.

Die Zyklen waren im Grunde irgendwie aneinandergenäht. Jedes Mal, wenn wir einen Albumzyklus beendet hatten, bin ich in dem Wissen von der Bühne gegangen, dass ich Montagmorgen im Studio sein werde und unser nächstes Konzert ansteht. Wir haben mehr oder weniger fortwährend voraus gedacht und uns eine lange Zeit erweitert. Nun bin ich an einen Punkt gekommen, an dem ich noch immer Ideen und Dinge habe, die ich noch nicht erreicht habe. Es gibt definitiv noch immer eine Wunschliste. Doch das wird an einem anderem Punkt geschehen.“

Samsung Crystal UHD 4K U7099F 65 Zoll (163 cm) LED Fernseher, Crystal Prozessor 4K, MetalStream Design, SmartThings, Knox Security, Gaming Hub, AI Upscaling, Kostenlose Inhalte, Smart AI TV
Samsung Crystal UHD 4K U7099F 65 Zoll (163 cm) LED Fernseher, Crystal Prozessor 4K, MetalStream Design, SmartThings, Knox Security, Gaming Hub, AI Upscaling, Kostenlose Inhalte, Smart AI TV
von Samsung
Für € 529,00 bei Amazon kaufen

An späterer Stelle im Interview sagte Tobias noch: „Wie es momentan aussieht, weiß ich nur, dass wir diese Konzertreise spielen — und danach gibt es ein großes, großes Fragezeichen.“ Es hat folglich an den Anschein, dass sich Ghost eine Pause gönnen. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, für welches Projekt Forge Musik aufnimmt, wenn es nicht seine eigene Okkult Rock-Kapelle ist.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Außerdem zog Tobias noch ein Fazit zum Handy-Verbot bei den jüngsten Ghost-Shows — bekanntlich mussten die Besucher ihre Smartphones in Beutel stecken, die magnetisch verschlossen und erst wieder bei Verlassen der Locations geöffnet wurden. „Wir wussten vorab, dass es Geschnatter, Diskussionen, Widerstand und gemischte Gefühle geben wird. Nach mehr als 50 Shows glaube ich, dass es genau die richtige Sache ist. Denn die Leute, die kamen, haben uns bis auf wenige Ausnahmen überwältigend positives Feedback gegeben. Ich glaube total, dass es die richtige Entscheidung war. […] Jeder kann die Konzerte genießen. Und ich liebe es, wenn ich tatsächlich eine Verbindung mit dem Publikum aufbauen kann. Ich will das Rad niemals zurückdrehen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Aufnahmen Ghost Musik offen Tobias Forge Zukunft
Vier David Bowie‑Phasen, die bis heute nachhallen
David-Bowie-GettyImages
Zu welchem Gerne gehörte David Bowie? An seinem zehnten Todestag decken wir auf, warum diese Frage unmöglich zu beantworten ist.
Zehn Jahre ohne David Bowie - und trotzdem wirkt es, als hätte er unsere Welt erst gestern verlassen. Wie ein Gestaltenwandler erschuf er Personae, verbrannte sie wieder und bewies wie kein Zweiter, dass Identität ein fragiles Konstrukt ist. Kaum ein Künstler hat es geschafft, so viele Musik-Genres zu infizieren wie er. Ein Jahrzehnt nach seinem Tod weilt sein Geist noch immer mitten unter uns - und seine Spuren führen tief hinein in die DNS der härteren Musik. Warum David Bowie für Rock und Metal wichtiger ist, als manche zugeben David Bowie musste nie laut sein, um die Szene zu erschüttern.…
Weiterlesen
Zur Startseite