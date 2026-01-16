Toggle menu

Ghost veröffentlichen Pet Shop Boys-Cover

Ghost am 24. April 2025 in der Münchner Olympiahalle
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Ghost reüssieren mal wieder mit einem Cover: Die Fan-Lieblinge haben sich dafür einen alten Pet Shop Boys-Track ausgesucht.
Ghost spinnen ihr Sagengut ein wenig weiter — allerdings halten es Bandboss Tobias Forge und Co. diesmal mit dem lediglich zweieinhalb Minuten langen Video relativ knapp. Darin verkündet Frater Imperator zwei Neuigkeiten: Zum einen hat die Gruppe am heutigen 16. Januar 2026 offiziell ihr Cover des Pet Shop Boys-Klassikers ‘It’s A Sin’ rausgehauen. Zum anderen bedeutet dies jedoch nicht, dass es eine zusätzliche EP mit weiteren Neuinterpretationen bekannter Songs gibt.

Cover-Liebhaber

Bislang lag ‘It’s A Sin’ nur als 7“-Vinyl-Bonus-Single den Deluxe-Editions des 2018er-Werkes PREQUELLE bei — nun ist es auf sämtlichen Streaming-Plattformen zu finden sowie unten als cooles Retrovideo in Windows 95-Optik zu sehen. Ghost haben bereits einige Cover veröffentlicht — angefangen hat es mit der IF YOU HAVE GHOST EP aus dem Jahr 2013 mit ‘If You Have Ghosts’ (Roky Erickson And The Aliens), ‘I’m A Marionette’ (ABBA), ‘Crucified’ (Army Of Lovers) sowie ‘Waiting For The Night’ (Depeche Mode).

Weiter ging es mit der POPESTAR-EP (2016), auf der neben ‘Square Hammer’ noch ‘Nocturnal Me’ (Echo & The Bunnymen), ‘I Believe’ (Simian Mobile Disco), ‘Missionary Man’ (Eurythmics) und ‘Bible’ (Imperiet) waren. Zuletzt brachten Ghost im Jahr 2023 die PHANTOMIME-EP mit gleich fünf Covern heraus: ‘See No Evil’ (Television), ‘Jesus He Knows Me’ (Genesis), ‘Hanging Around’ (The Stranglers), ‘Phantom Of The Opera’ (Iron Maiden) und ‘We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)’ (Tina Turner).

Des Weiteren drücken die Fans der Formation bei den in Bälde stattfindenden Grammy Awards die Daumen. Denn Ghost sind erneut nominiert: So geht ihr Track ‘Lachryma’ gegen Dream Theater mit ‘Night Terror’, Sleep Token und ‘Emergence’, Spiritbox mit ‘Soft Spine’ sowie Turnstile und ‘Birds’ in der Kategorie „Best Metal Performance“ ins Rennen. Sollten die Schweden triumphieren, wäre es nicht ihr erster Erfolg beim weltweit wichtigsten Musikpreis, denn bereits 2016 avancierten die Okkult-Metaller mit ihrem Stück ‘Cirice’ zum Sieger in dieser Sparte.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

