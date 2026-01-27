Toggle menu

All For Metal: Antonio Calanna verlässt die Band

All For Metal, 28.03.2025, Hamburg, Große Freiheit 36
All For Metal, 28.03.2025, Hamburg, Große Freiheit 36
Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.
von
Mit dem Abgang von Antonio Calanna verzeichnen All For Metal einen weiteren Wechsel in ihrer Besetzung. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.
Nachdem sich All For Metal bereits vor wenigen Monaten mit Gitarristin Jasmin „Jassy“ Pabst von einem Band-Mitglied verabschieden mussten, folgt nun der nächste Abgang. Auch Frontmann Antonio Calanna verlässt die Band. Die Gründe dafür werden in einem Statement in den Sozialen Medien erklärt.

All For Metal suchen nach Sänger

 „Antonio verlässt die Band, um sich voll und ganz seiner Solokarriere mit A Cold Paradise zu widmen“, schreiben All For Metal. „Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit, sein Engagement und die vielen unvergesslichen Momente und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“ Im selben Beitrag erklärt die Band zudem, dass sie bereits nach einem Nachfolger sucht.

„Gleichzeitig blicken wir nach vorn: All For Metal begeben sich auf die Suche nach einer neuen Stimme – einem Sänger, der nicht nur die passende Stimme hat, sondern auch von Persönlichkeit und Aussehen her zu unserem Image und unserer Energie passt“, heißt es weiter. „Wir suchen eine echte Bühnenpersönlichkeit: charismatisch, präsent, publikumsnah und mit dem unbedingten Willen, jede Show zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen! Wir möchten uns bei all unseren Fans für ihre Unterstützung bedanken und freuen uns darauf, euch bald weitere Neuigkeiten zum nächsten Kapitel von All For Metal mitzuteilen.“ 

Erst vor rund drei Monaten haben All For Metal gemeinsam mit Grailknights ihre „Battle Of Metal“-Tour beendet. Bei dieser fehlte bereits die frühere Gitarristin Jassy Pabst, die im Juni 2025 ihren Ausstieg verkündete und anschließend bei Angus McSix einstieg. Ihre Nachfolgerin wurde die frühere Frozen Crown-Gitarristin Fabiola Sheena Bellomo.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von All For Metal (@_allformetal_)

***

