Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Angus McSix

AngusMcSix-Tour-2026-q
von
Angus McSix kommt zusammen mit Bloodbound und Brainstorm im März 2026 für zehn Termine nach Deutschland.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

AngusMcSix-Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Angus McSix + Bloodbound + Brainstorm – Tour 2026

  • 12.03. Hamburg, Kent
  • 13.03. Leipzig, Hellraiser
  • 14.03. Regensburg, Event Hall Airport
  • 15.03. München, Backstage
  • 16.03. Nürnberg, Hirsch
  • 17.03. Berlin, Lido
  • 18.03. Saarbrücken, Garage
  • 19.03. Heidelberg, Halle 02
  • 20.03. Oberhausen, Kulttempel
  • 21.03. Andernach, Live Club


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Angus McSix Bloodbound Brainstorm Live Präsentation Tour 2026 Tournee
Soen kündigen neues Album an und koppeln erste Single aus
Soen
Soen haben die Veröffentlichung ihres siebten Albums bekanntgegeben. Mit der ersten Single-Auskopplung gibt es bereits einen Vorgeschmack.
Vor fast genau zwei jahren erschien MEMORIAL und wurde, wie schon zuvor IMPERIAL (2021), von der METAL HAMMER-Redaktion direkt zum Album des Monats gekührt. Mit RELIANCE soll der Siegeszug von Soen weitergehen. Das siebte Studiowerk der Prog-Metaller ist für den 16. Januar 2026 angekündigt. Vorab gibt es mit ‘Primal’ die erste Single samt Lyric-Video. Schlagzeuger und Mitbegründer Martin Lopez sagt darüber: „‘Primal’ ist ein Song, der aus der Frustration über die Welt, in der wir leben, entstanden ist. Die Korruption, die Spaltung und der erstickende Griff, den die Technologie auf uns alle hat.“ Aus der Dunkelheit Die Nummer komme „direkt…
Weiterlesen
Zur Startseite