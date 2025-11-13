METAL HAMMER präsentiert:
Angus McSix + Bloodbound + Brainstorm – Tour 2026
- 12.03. Hamburg, Kent
- 13.03. Leipzig, Hellraiser
- 14.03. Regensburg, Event Hall Airport
- 15.03. München, Backstage
- 16.03. Nürnberg, Hirsch
- 17.03. Berlin, Lido
- 18.03. Saarbrücken, Garage
- 19.03. Heidelberg, Halle 02
- 20.03. Oberhausen, Kulttempel
- 21.03. Andernach, Live Club
Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets
