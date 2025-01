Angus McSix: Thomas Winkler ist raus

Nach seinem Rauswurf bei Gloryhammer gründete Thomas Winkler zusammen mit Sebastian „Seeb“ Levermann von Orden Ogan die neue Band Angus McSix. Nach lediglich einem Album (ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER, 2023) war es das jedoch schon wieder für den Schweizer. Der Sänger zieht sich zurück und macht den Posten am Mikro für einen anderen Frontmann frei.

Die offizielle Begründung für Winklers Rückzug lautet, dass der hauptberufliche Notar, der im Frühjahr 2024 zum zweiten Mal Vater geworden ist, „zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie“ haben will. Deswegen übergibt er das Requisitenschwert an Manimal-Sänger Sam Nyman. „Es war eine schwere Entscheidung, diesen Weg so zu gehen, und noch viel schwerer, einen geeigneten Sänger zu finden“, gibt Thomas zu Protokoll. „Aber Seeb und ich haben mit Angus McSix solch ein großartiges Projekt ins Leben gerufen, dass wir es nicht einfach sterben lassen wollten. Ich bin froh, dass wir Sam gefunden haben, und absolut begeistert von seiner Vocalperformance.“

Darüber hinaus ergänzt Seeb: „Einen Thomas Winkler kann man nicht ersetzen, weswegen wir auch nicht nach dem nächsten ‚Angus‘ gesucht haben. Sam bringt seinen ganz eigenen Style ein und musste deshalb auch einen eigenen Charakter haben: Prinz Adam McSix.“ Doch damit nicht genug: Das Personalkarussell hat sich bei Angus McSix noch auf einer andere Position gedreht. Während Gitarrenamazone Thalestris aka Thalia Bellazecca (Ex-Frozen Crown, Primal Fear) weiterhin an Bord bleibt, räumt Manu Lotter alias Skaw! seinen Platz am Schlagzeug und übergibt an Gerit Lamm aka Ork Zero (Ex-Xandria) Platz. Die frische Besetzung kann man im Video zum neuen Track ‘6666’ direkt in Aktion sehen.

