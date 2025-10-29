Toggle menu

Metal Hammer

 Search

David Ellefson kommt wieder auf „Bass Warrior Tour“

ex-Megadeth-Bassist David Ellefson
ex-Megadeth-Bassist David Ellefson
Foto: Screenshot via YouTube, The Metal Interview Podcast. All rights reserved.
von
Das frühere Megadeth-Mitglied David Ellefson kommt wieder auf "Bass Warrior Tour" — und zwar noch im laufenden Kalenderjahr.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Diese Ankündigung kommt vergleichsweise spontan: Der langjährige Megadeth-Bassist David Ellefson wird noch dieses Jahr auf eine kleine Solokonzertreise durch Europa gehen. Und zwar stehen die Termine wieder unter dem Motto der „Bass Warrior Tour“. Bereits Ende November steigt die Chose — in Deutschland kann man den US-Thrasher in Düsseldorf live erleben, in Österreich macht der 60-Jährige in Velden am Wörthersee Station.

Schöner Jahresabschluss

Zusammen mit seiner Solo-Band bringt David Ellefson dabei ausgewählte Stücke aus seiner zur Genüge bekannte Megadeth-Karriere, Solo-Songs sowie andere Hard Rock- und Metal-Favoriten zu Gehör, welche ihn während seiner 40-jährigen Laufbahn inspiriert haben. Als Supportact ist an jedem Abend Screaming Mad Dee Calhoun mit von der Partie, am 4. Dezember gibt es zusätzliche Unterstützung von Wardogs.

„Es war ein super spaßiges und produktives Jahr“, kommentiert David Ellefson sein Vorhaben, „und erst recht wird es dazu, indem wir den Kalender ein letztes Mal mit meinen ‚Bass Warrior Shows‘ in Europa beschließen können. Ich freue mich sehr darauf, diese Show in neue Städte zu bringen, wo wir jede Nacht mit Liedern aus meiner ganzen Karriere und noch mehr feiern!“

Megadeth - Rust in Peace T-Shirt
Megadeth - Rust in Peace T-Shirt Für € 21,19 bei Amazon kaufen

Des Weiteren wird David Ellefson dabei vom italienischen Gitarristen und musikalischen Direktor Andy Martongelli begleitet. Mit selbigem ist der US-Amerikaner schon lange befreundet und hat mit ihm bereits bei Soloprojekten wie Basstory, Ellefson-Soto und Altitudes & Attitudes zusammengearbeitet.

David Ellefson — Bass Warrior Tour 2025

  • 30.11. BE-Bilzen, South Of Heaven Bilzen
  • 01.12. Düsseldorf, The Pitcher
  • 03.12. A-Velden am Wörthersee, Bluesiana
  • 04.12. IT-Pordenone, Capital
  • 05.12. IT-Cremona, Music Factory

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Bezüglich der „Bass Warrior Tour“ kommentiert David Ellefson: „Ich bin an meine Karriere wie ein musikalischer Krieger herangegangen — stets begleitet von meiner Bassgitarre. So sehne ich mich ungeduldig danach, diese Songs zurück auf die Bühne zu bringen, während ich introspektive sowie unterhaltende Anekdoten über ihre Entstehung zum Besten gebe. Es war ein wilder Ritt auf tiefen Noten und hohen Einsätzen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Andy Martongelli Bass Warrior Tour David Ellefson Megadeth Screaming Mad Dee Calhoun Wardogs
Chris Adler über Grammy-Gewinn mit Megadeth
Chris Adler
Nach vielen vergeblichen Nominierungen gewann Chris Adler 2017 seinen ersten Grammy. In einem Interview sprach er über die Erfahrung.
In einem neuen Interview mit Chris Akin Presents... sprach Schlagzeuger Chris Adler (Ex-Lamb Of God) über den Grammy, den er vor kurzem gewann. Gewürdigt wurde durch den Preis jedoch nicht seine Arbeit mit Lamb Of God, sondern sein Mitwirken an DYSTOPIA von Megadeth. Adler trommelte die Schlagzeugstimme des Titellieds ein und gewann dafür den Grammy für die "Best Metal Performance" im Februar 2017. Zwei Seelen in der Brust von Chris Adler Auf die Frage, wie es sich anfühlte, diese Auszeichnung nicht mit seiner Haupt-Band zu gewinnen, hatte Adler eine sehr direkte Antwort. "Mit Lamb Of God einen Grammy zu gewinnen,…
Weiterlesen
Zur Startseite