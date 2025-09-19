In einem aktuellen Interview bei Today’s Boondoggle hat David Ellefson erneut unterstrichen, dass er gerne bei der Abschiedstournee von Megadeth mit von der Partie sein würde. Bei dieser Gelegenheit baute der Bassist den Hinweis an Dave Mustaine ein, dass sich die beiden doch eigentlich immer ganz gut verstanden hätten. Es seien „äußere Kräfte“ gewesen, die die beiden Musiker auseinandergebracht haben.

Schlecht beraten?

Auf die Frage, ob er bei der letzten Konzertreise mitspielen würde, wenn ihn Mustaine anrufen würde, erwiderte David Ellefson: „Ja, natürlich würde ich. Ich habe niemals gedacht, dass ich nicht dabei sein sollte. Basierend darauf gibt es ein paar Sachen, die wir besprechen müssten. Aber das letzte Mal, als wir drei, vier oder fünf Jahre nicht miteinander geredet haben, und uns dann Shawn Drover [der damalige Megadeth-Drummer — Anm.d.R.] ans Telefon geholt hat, hat das Gespräch zwei Minuten gedauert. Dann habe ich meinen Bass ins Auto geschmissen, bin durch die Wüste nach San Diego gefahren, wir haben uns eingestöpselt und ‘Symphony Of Destruction’ gespielt. Es war, als hätten wir erst gestern miteinander gespielt. Es klang fantastisch, es klang sofort nach Megadeth. Und wir haben uns irgendwie angeschaut und dachten: ‚Warum haben die letzten fünf Jahre nicht miteinander geredet?‘ Es ist so dämlich.“

Des Weiteren gab David Ellefson an: „Es sind immer irgendwelche äußeren Kräfte, die [Dave und mich] auseinanderreißen. Es waren niemals wirklich er und ich. Wenn es an uns liegen würde, würden wir wahrscheinlich noch zusammen spielen. Doch es gibt definitv Einflüsse von außen und Berater und all solchen Mist. Die Realität ist: Wen Dave und ich abhängen, ist es für gewöhnlich ziemlich entspannt. Wirklich. Aber er hat jetzt seine eigene Band. Ich bin nicht in dieser Band. Es ist seine Band, also bin ich nicht hier, um seine Gruppe zu zerstückeln. Aber wenn er anrufen sollte, und es ein freundliches Umfeld ist… Warum sollte es das nicht sein? Megadeth waren auch meine Band. Es ist auch mein Lebenswerk.“

