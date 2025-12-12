Metal Church kündigten im November an, sich von Bassist Steve Unger, Schlagzeuger Stet Howland und Frontmann Marc Lopes getrennt zu haben. Stattdessen sind nun Bassist David Ellefson (ehemals bei Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) mit an Bord.

Respektvoller Vokalist

Ellefson erzählt im Interview mit Tom Brice von Sportzwire Radio von seinem Beitritt. Er sagt: „Es ist wirklich großartig. Ich war schon immer ein großer Fan von Kurdt Vanderhoofs (Gründungsgitarrist – Anm.d.Red.) Songwriting. Ich bin ungefähr schon seit 1985 mit ihm befreundet. Unsere Pfade haben sich bereits an den lustigsten Orten gekreuzt.

Die Band hat ihren Sound über die Jahre beibehalten“, meint der Bassist. „Brian Allen als respektvollen neuen Vokalisten dabeizuhaben, ist fantastisch. Als ich die Demos gehört habe … Für mich ist das erste Album immer ein Maßstab. Ich fand es genau richtig.“

Blind Date

Ellefson führt weiter aus: „Als ich Brian singen gehört habe, dachte ich mir, dass der Typ einfach das Zeug dazu hat. Ich hörte ein bisschen Nazareth, Jon Oliva von Savatage und natürlich ein bisschen David Wayne (Originalsänger – Anm.d.Red.). Da sind diese Nuancen, diese kleinen Schichten, die ich gehört habe und nach denen ich dachte, dass dieser Kerl alle Kriterien erfüllt, die meine Lieblingssänger erfüllen. Und trotzdem hat er seinen eigenen Stil.“

Der Bassist trat Metal Church bei, ohne richtig zu wissen, worauf er sich einlässt. Er erzählt: „Ich hatte Rick Van Zandt, den anderen Gitarristen, noch nicht kennengelernt. Aber ich kam bei Kurdts Heimstudio in Kalifornien vorbei, um ein paar Dinge aufzunehmen.

Terminkalender

Also nahmen wir die Bassspuren auf. Direkt im Anschluss sang Brian, und danach nahmen wir die Gitarren auf. Ken Mary kam erst wesentlich später dazu.. Jeff Plate (ehemaliger Drummer) war noch auf dem Schlagzeughocker. Sein Leben wurde aber plötzlich sehr stressig, weil er letzten Sommer mit Savatage nach Europa ging“, erklärt Ellefson.

Er meint: „Das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Savatage waren in Europa schon immer beliebt. Besonders in Deutschland. Und natürlich ist Jeff im Winter mit Trans-Siberian Orchestra unterwegs.

