Den gewohnten Zweijahresrhythmus konnten Grand Magus diesmal nicht einhalten: Knapp drei Jahre nach dem mächtigen SWORD SONGS ist das Nachfolgealbum WOLF GOD endlich fertiggestellt.

WOLF GOD ist eine weitere Gabe der Metal-Götter für uns irdische Headbanger. Das neunte Grand Magus-Album versammelt erneut Hymnen zum Faust- und Hammerschwingen und tönt dabei erdig, ehrlich und sogar noch ein Stück bodenständiger und kantiger als zuvor, was der Bühnen-Performance des Trios entspricht. METAL HAMMER durfte vorab in die zwölf neuen Stücke hineinhören. Lest hier das Track-by-Track des neuen Albums von Grand Magus. Die Hörprobe: WOLF GOD VÖ: 19. April Gold And Glory Das folkige Instrumental-Intro spielt mit nordischen Themen und Instrumenten. Dabei ziehen Epik und Härte langsam an – schöner Einstieg. Wolf God Die wuchtige Schlagzeugeinleitung und das…