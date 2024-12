Iron Maiden-Urgestein Paul Di’Anno ist verstorben – wir schließen uns dem Gedenken an. Chaos bei As I Lay Dying: Tournee abgesagt, Mitglieder distanzieren sich – was ist da los? BastiBasti (Callejon) im Interview. Neue Alben von Sólstafir, Paganizer u.a.

Back In Black – das Metal-Update Eine bewegte Metal-Woche liegt hinter uns: Der Tod von Paul Di’Anno ruft Erinnerungen an das Vermächtnis des ehemaligen Iron Maiden-Sängers wach. Wir gedenken seiner Leistung für den Heavy Metal. Was ist los bei As I Lay Dying? Genau weiß es keiner. Wir versuchen, Ordnung ins Chaos aus Ausstiegen, Tourneeabsage und Distanzierungen zu bringen. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Tribulation SUB ROSA IN ÆTERNUM Paganizer FLESH REQUIEM Brothers Of Metal FIMBULVINTER Sólstafir HIN HELGA KVÖL Hörproben der neu erschienenen Alben und aller…