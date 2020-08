WHERE ONLY GODS MAY TREAD

Die britischen Slam ­Metal-Könige… Wenn das Presseinfo bereits im ersten Satz quasi mit Superlativen um sich wirft, ist Vorsicht geboten. Glücklicher­weise ist WHERE ONLY GODS MAY TREAD ein wirklich sehr gutes Album. Zumindest, wenn ihr mit Slam Death Metal oder eben Death Metal, durch­setzt mit Breakdowns und nettem Wechselspiel aus Grindcore/Blastbeat- und Doom-lastigen Parts etwas anfangen könnt. Ingested machen dies schließlich nicht erst seit gestern, denn WHERE ONLY GODS MAY TREAD ist bereits das fünfte Album des aus Manchester stammenden Quintetts.

Mit von der Partie sind diverse Gast­musiker, unter anderem Kirk Windstein (Crowbar, Down), Vincent Bennett (The Acacia Strain) oder Matt Honey­cutt (Kublai Khan). Aber nicht genug des Namedroppings: So steuerte das Cover kein Geringerer als Dan Seagrave bei, welcher schon diverse ikonische Artworks für Bands wie Morbid Angel, Entombed oder Dismember schuf. Ambitioniert sind Ingested, versiert ebenso – und auch der Sound ist mehr als nur zweckdienlich. WHERE ONLY GODS MAY TREAD drückt ordentlich, die Songs sind brutal und abwechs­lungs­reich. Alteingesessene Fans werden sicher zufrieden sein. Und wer Ingested bislang nicht kennt: Hört mal rein.

