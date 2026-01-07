Gene Simmons ist nicht gerade dafür bekannt, sein Umfeld mit seinen Meinungen zu verschonen. Auch im Interview mit Professor Of Rock, nimmt der Kiss-Bassist kein Blatt vor den Mund. Er behauptet, Peter Criss (der ehemalige Schlagzeuger der Schminke-Rocker) sei nicht am Schreibprozess der Ballade ‘Beth’ beteiligt gewesen sein, obwohl sein Name in den Credits steht.

Zeit, für die Wahrheit

Simmons meint: „Okay, Kinder. Ihr seid nun alle erwachsen, deswegen ist es an der Zeit, für die Wahrheit. Fakt ist: Ich liebe Peter. Wir alle tun das. Familien sind komplex. Ich kenne keine Familie, die nicht streitet, sauer wird, manchmal Jahrzehnte nicht miteinander spricht und dann wieder zusammen kommt. Weil Familie ist Familie. Peter wird immer Teil davon sein… Aber es ist an der Zeit, für die Wahrheit.

Peter schreibt keine Songs. Er spielt kein musikalisches Instrument. Das Schlagzeug ist per Definition kein musikalisches Instrument. Es ist ein perkussives Instrument. Sehr wichtig — manchmal extrem wichtig in einer Band. War es jedenfalls für uns.“

Mythos und Lästerei

Dennoch betont er: „Die Person, die ‘Beth’, ‘Baby Driver’ und ein-zwei weitere Lieder geschrieben hat, war ein Typ namens Stan Penridge. Er war mit Peter in einer Band namens Chelsea. Sie hatten ein Album veröffentlicht. Peter hat ‘Beth’ nicht geschrieben. Und er hat ‘Baby Driver’ nicht geschrieben. Das war Stan Penridge…“

Gene Simmons legt nach: „Peter hatte nichts mit diesem Lied zu tun. Nichts. Er hat es gesungen. Und um mal den ganzen Mythos, die Lästerei und die Lügen um dieses Lied klarzustellen: Bob Ezrin (Produzent — Anm.d.Red.) war derjenige, der das Lied wie ‘Yesterday’ (The Beatles) haben wollte, mit Streichinstrumenten und Klavier…“

Und zuletzt: „Der Mythos von ‘Beth’ ist genau das: ein Mythos. Die echte Story ist, dass Peter das Glück hatte, zur selben Zeit am selben Ort zu sein, wie der Typ, der ein Lied namens ‘Beth’ geschrieben hat. Und nachdem er das Lied gehört hatte, fügte Bob Ezrin den Mittelteil mit dem Klavier hinzu, das legal aus einem Mozart-Concerto genommen wurde, weil das von jedem genutzt werden darf.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Peter Criss behauptet hingegen, er habe das Lied gemeinsam mit Stan Penridge geschrieben, als sie beide bei Chelsea spielten. Ursprünglich hieß der Song ‘Beck’ und wurde von Bob Ezrin für das Kiss-Album DESTROYER (1976) stark überarbeitet. Criss bekam für das Lied einen People’s Choice Award.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.