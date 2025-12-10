Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kiss: Gene Simmons spricht vor US-Senat über Musikindustrie

Gene Simmons bei einem Event am 18. Juni 2025 im GRAMMY Museum L.A.
Gene Simmons bei einem Event am 18. Juni 2025 im GRAMMY Museum L.A.
Foto: Getty Images for The Recording A, Rebecca Sapp. All rights reserved.
von
Kiss-Bassist Gene Simmons hat vor dem US-Senat eine Rede gehalten, in der er die Aktualisierung der Gesetze in der Musikindustrie fordert.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Wo er gerade einmal in Washington D.C. ist, stellt sich Gene Simmons gleich noch einem Unterausschuss für geistiges Eigentum des Justizausschusses des US-Senats gegenüber. Anlässlich einer Anhörung zum American Music Fairness Act sprach der Kiss-Bassist über den Gesetzesentwurf zur Verpflichtung von Radiounternehmen, Interpreten für das Abspielen ihrer Musik zu bezahlen.

Stars von morgen

Erst am 7. Dezember haben Simmons und seine Kollegen Paul Stanley, Peter Criss und posthum auch Ace Frehley (vertreten durch seine Tochter) die Kennedy Center-Ehrenmedaille von Präsident Donald Trump erhalten. Nachdem Simmons kurz darauf eingegangen war, erklärt er: „Ich bin stolz darauf sagen zu können, dass ich Präsident Trump schon Jahre vor seinem Einstieg in die Politik kennengelernt habe. Und ich erinnere alle Anwesenden gerne daran, dass unser Präsident Trump 2018 den Music Modernization Act unterzeichnet hat. Dieses Gesetz hat den Urheberrechtsschutz für das digitale Zeitalter aktualisiert.“

So wird man Rockstar & Millionär - Mein Erfolgsrezept
So wird man Rockstar & Millionär - Mein Erfolgsrezept Für € 22,00 bei Amazon kaufen

Noch sei es so, dass Künstler – Simmons führt Bing Crosby, Elvis Presley und weitere große Namen an – keinen Cent dafür sehen, wenn ihre Songs im Radio gespielt werden. Diese „Ungerechtigkeit“ müsse behoben werden. Mit einem Blick auf die Zukunft meint er: „Wir wollen tatenlos zusehen und die Künstler von heute und morgen im Stich lassen? Denn seien wir ehrlich, unsere Kinder sind die Stars von morgen. Sie werden sich ihren Weg nach oben hart erkämpfen, und das ist verdammt schwer.“ Erst kürzlich haben Evan Stanley und Nick Simmons (die Söhne der Kiss-Ikonen) gemeinsam eine Single veröffentlicht.

Fairness

Im Vergleich zu Kriegen sei dies zwar eine Kleinigkeit, jedoch seien Musiker auch Botschafter. Nach Simmons’ (übertriebener) Meinung würden sie jedoch „schlechter als Sklaven“ behandelt, schließlich hätten diese Essen und Trinken bekommen. Schlussendlich appelliert er: „Das müssen wir jetzt ändern, für unsere Kinder und Kindeskinder. Ich weiß, dass Sie das tun werden. Der Präsident wird das unterschreiben, sobald Sie alle – mit Verlaub – endlich zusammenhalten und dies flächendeckend umsetzen.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

AM/FM-Radio ist in den USA nach wie vor die einzige große Musikplattform, die sich weigert, Künstler für ihre Arbeit zu bezahlen. Dabei verdienen die Radiokonzerne jährlich Milliarden von Dollar, ohne Musiker jedoch fair zu entlohnen. Damit sind die USA die einzige Demokratie weltweit, die Künstler weiterhin nicht bezahlt. Mit dem American Music Fairness Act soll ein überparteiliches Gesetz sicherstellen, dass die Radiokonzerne den Interpreten Tantiemen zahlen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Bezahlung gene simmons kiss Musikindustrie Radiosender Rede US-Senat
Roger Miret (Agnostic Front): Die Musikindustrie nutzt Bands aus
Roger Miret, Rock n Ink 2011
In einem Interview kam Agnostic Front-Sänger Roger Miret unter anderem auf die negative Seite der Musikindustrie zu sprechen.
In einem Interview mit Metal Nation über das neue Album ECHOES IN ETERNITY der New Yorker Hardcore-Legenden rechnete Agnostic Front-Sänger Roger Miret mit der Musikindustrie ab. Lebenselixier Im Gespräch über die Bedeutsamkeit und den Einfluss von Musik in Amerika und Europa brachte er an: „Musik ist lebenswichtig. Das schätze ich sehr an Europa: In Europa nehmen Musik und Kunst einen viel größeren Stellenwert ein. In Amerika interessiert es niemanden, und die Regierung unterstützt es nicht. In Europa schon. Dort wollen sie, dass die Menschen glücklich sind. Das ist der Grund, warum dort alle großen Festivals stattfinden. Die Menschen sollen Musik…
Weiterlesen
Zur Startseite