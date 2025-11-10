Toggle menu

Metal Hammer

Kiss: Söhne von Gene Simmons & Paul Stanley kündigen Song an

Gene Simmons und Paul Stanley beim letzten Kiss-Konzert am 2. Dezember 2023 im New Yorker Madison Square Garden
Gene Simmons und Paul Stanley beim letzten Kiss-Konzert am 2. Dezember 2023 im New Yorker Madison Square Garden
Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.
von
Als ob es ihnen in die Wiege gelegt wurde: Die Sohnemänner der Kiss-Alphatiere Gene Simmons und Paul Stanley haben eine Band gegründet.
Während Kiss Ende 2023 ihre aktive Karriere an den Nagel gehängt haben, schicken sich derzeit gerade zwei Söhne der Schminke-Rocker an, ihre eigene musikalische Laufbahn zu starten. Und zwar handelt es sich hierbei um die Jungen von Paul Stanley und Gene Simmons: Evan Stanley und Nick Simmons haben sich für ihr Projekt Stanley Simmons zusammengetan. Nun kündigt das Duo für den 5. Dezember 2025 seine erste Single ‘Body Down’ an.

A Kind Of Magic

„Vor einem Jahr war Stanley Simmons nicht einmal der Anfang eines Gedanken in einem unserer beiden Köpfe“, geben die Newcomer zu Protokoll. „Jetzt denken wir mehr oder weniger nur noch daran. Wir sind unglaublich stolz auf das Album, das wir machen, und freuen uns riesig darauf, es mit euch allen zu teilen.“ Die Kiss-Söhne machen seit rund elf Monaten miteinander Musik und posten darüber in den Sozialen Medien.

Im Gespräch beim Tmrw-Magazin rekapituliert Evan Stanley, wie die Band entstanden ist: „Es sollte nie ein Projekt werden. Wir wollten einfach einmal miteinander singen. Dann haben wir es uns noch einmal angehört und fanden: ‚Warte, das klingt tatsächlich besonders.‘“ Nick Simmons pflichtet bei: „Es gibt da eine Verbindung, die man nicht vorspielen kann. Wenn wir zusammen singen, fühlt es sich an wie eine dritte Stimme — wie etwas Neues.“

KISS - Blauer Blitz T-Shirt
KISS - Blauer Blitz T-Shirt Für € 26,99 bei Amazon kaufen

Wenn die beiden Interviews geben, kommen die Journalisten an einem Thema natürlich nicht vorbei: Kiss. „Die Leute drehen wegen der Nachnamen etwas über“, ordnet Evan Stanley die Sache ein. „Doch die Nachnamen bringen einen nirgendwohin. Man kann sich nicht in etwas hinein netzwerken, das die Menschen wirklich bewegt.“ 

Des Weiteren sinnierte Nick Simmons bereits im Februar 2025 gegenüber People„Wir sind zusammen aufgewachsen und im Prinzip Brüder. Daher dachten wir immer, dass wir auf Spaß mal zusammen Musik machen. Doch kürzlich nahm Evan eine Gitarre in die Hand, als wir abhingen — und wir fingen an, ein paar Harmonien zu summen. Und das war irgendwie ein unerwarteter, magischer Augenblick. Von da an ist es einfach lawinenartig gewachsen.“


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Evan Stanley gene simmons kiss Nick Simmons Paul Stanley Single Söhne Song Stanley Simmons
