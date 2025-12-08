Ace Frehley starb bekanntlich Mitte Oktober 2025 im Krankenhaus, nachdem seine Familie sich entschieden hatte, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Zuvor war der einstige Kiss-Musiker in seinem Zuhause schwer gestürzt, wobei er sich ein tödliches Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hat. In einem aktuellen Interview bei der New York Post hat Gene Simmons nun seine doch recht drastische Sicht auf das Ableben seines früheren Band-Kollegen kundgetan.

Kein guter Lebenswandel?

„Er hat sich geweigert, auf Menschen zu hören, denen er am Herz lag und die versuchten, seinen Lebensstil zu verändern — inklusive mir“, gibt Gene Simmons zu Protokoll. „Die Treppe hinunterzufallen — ich bin zwar kein Arzt —, bringt einen nicht um. Da sind womöglich andere Probleme gewesen — und das bricht mir das Herz. Das Traurigste ist: Man erntet, was man sät — leider. Es bricht mir das Herz. Peter Criss, unser Originalschlagzeuger, Paul [Stanley] und ich gingen zur Beerdigung mit offenem Sarg. Es war einfach nur herzzerreißend.“

Während der „Landlocked in Vegas“-Fan-Convention von Kiss im vergangenen Monat sollte Gene Simmons dazu Stellung nehmen, ob er etwas in seiner Karriere anders machen würde, wenn er noch einmal die Möglichkeit dazu bekommen würde. „Wenn ich irgendetwas bereue, ist es, dass ich mir manchmal wünsche, dass wir schlauer und besser gewesen wären, Ace und Peter dabei geholfen zu haben, bessere Leben zu führen. Alle von uns tragen hier Schuld, auch ich. Nach dem Motto: ‚Ich will keinen Streit vom Zaun brechen, lasst uns einfach weitermachen mit der Tour.‘ Denn man will aus egoistischen Gründen damit durchkommen, weil es funktioniert.

Perspektivisch besser

Und wegen den Frauen und dem Geld. Man will nichts ruinieren. Währenddessen ruiniert aber jemand, der dein Bruder sein könnte, sein Leben mit schlechten Entscheidungen. Das gilt für Freunde, Liebhaber, Familienmitglieder. Ich wünschte, ich hätte mehr liebevolle Strenge praktiziert und es den Leuten, die wir gern haben, direkt ins Gesicht gesagt. Liebevolle Strenge ist in meinem Augen eine gute Idee bei seinen Kindern, bei den Menschen, die man liebt, bei Leuten, die man gernhat und bei Menschen, mit denen man arbeitet. Es wird nicht gut ankommen, man wird sich darüber streiten. Doch auf längere Sicht hilft man dieser Person hoffentlich dabei, ihr Leben zu verändern.“

Laut dem Bericht des Gerichtsmediziners des Morris County, welcher TMZ.com vorliegt, haben die Ärzte von Ace Frehley bei einer Computer-Tomographie mehrere Prellungen und Knochenbrüche an der Rückseite seines Schädels, Blutungen sowie ein subdurales Hämatom (Blutung zwischen der harten Hirnhaut und der Spinnengewebshaut — Anm.d.A.) festgestellt. Zudem hatte Ace Frehley weitere Blutergüsse an der Hüfte, dem Oberschenkel und dem Unterleib. Des Weiteren geht aus dem Report hervor, dass der „Spaceman“ obendrein einen Schlaganfall hatte.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.